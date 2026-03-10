Trump evalúa nuevas medidas para contener el alza del precio de la gasolina en EE.UU.

Ante las tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas del petróleo mundial, Donald Trump está evaluando “opciones adicionales” para contener el alza de los precios de la gasolina.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó en rueda de prensa que el mandatario ordenó a su equipo energético y a las fuerzas armadas analizar posibles medidas para garantizar el flujo de crudo en la región del golfo Pérsico.

“El presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz”, declaró Leavitt.

La portavoz evitó detallar cuáles serían esas alternativas, aunque aseguró que el presidente “no teme utilizarlas” si la situación lo requiere.

Suben los precios del combustible

El aumento de las tensiones en la región ha impactado directamente en el mercado energético estadounidense. El precio promedio nacional de la gasolina sin plomo alcanzó este martes los 3.54 dólares por galón, el nivel más alto desde mediados de 2024, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

De acuerdo con la asociación, los precios han subido un 21% en apenas un mes, en gran parte por la incertidumbre sobre el suministro de petróleo que atraviesa el estrecho de Ormuz.

Dicho paso, situado entre Irán y Omán, es una ruta estratégica por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier interrupción en un factor de presión para los mercados energéticos internacionales (datos del sector energético citados por medios económicos).

Ataques a petroleros y tensiones en la región

La preocupación por el suministro se ha intensificado tras varios ataques contra petroleros y cargueros que transitaban por el estrecho, incidentes que han dejado siete marineros muertos, según cifras de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Además, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha amenazado con continuar con los ataques, lo que mantiene el tránsito marítimo en la zona prácticamente paralizado y genera volatilidad en el mercado del petróleo (OMI y reportes internacionales).

Ante el contexto, la Casa Blanca señaló que el Gobierno estadounidense ya ha tomado varias medidas para mitigar el impacto de la crisis energética. Según Leavitt, Washington ha ofrecido seguros contra riesgos a petroleros que operan en el golfo Pérsico, ha suspendido algunas sanciones relacionadas con el petróleo y ha planteado la posibilidad de que la Armada de Estados Unidos escolte embarcaciones si es necesario.

Pese al incremento reciente del precio del combustible, la Casa Blanca insistió en que el impacto será temporal.

“Los estadounidenses deben tener la seguridad de que el reciente aumento en los precios del petróleo y la gasolina es temporal, y que esta operación contra Irán resultará en precios más bajos a largo plazo”, afirmó Leavitt.

La evolución del conflicto en torno al estrecho de Ormuz y el flujo de petróleo en la región será determinante para el comportamiento de los precios energéticos en las próximas semanas.

Sigue leyendo: