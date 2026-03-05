Hombre acusado de conspirar para matar a Trump dice que Irán lo presionó

Un hombre acusado de participar en un complot para asesinar al presidente Donald Trump declaró ante un jurado federal en Nueva York que actuó bajo presión y amenazas contra su familia. El testimonio fue revelado durante su juicio por cargos relacionados con terrorismo en el tribunal federal de Brooklyn.

El acusado, Asif Merchant, reconoció que viajó a Estados Unidos con la intención de contratar a alguien para matar a un político, pero rechazó la idea de que fuera un “superespía”. Durante el interrogatorio de su abogado defensor, Avraham Moskowitz, respondió con firmeza cuando le preguntaron si era un agente encubierto: “No. Rotundamente no”.

Según reportó CBS News, Merchant explicó al jurado que su participación en el supuesto complot estuvo motivada por el temor a represalias contra sus seres queridos. “Mi familia estaba amenazada y tuve que hacerlo”, declaró a través de un intérprete de urdu. “No quería hacerlo por voluntad propia”.

El hombre, de 47 años, relató que esperaba ser detenido antes de que ocurriera cualquier ataque y que su intención final era cooperar con las autoridades estadounidenses con la esperanza de obtener una Green Card.

Las autoridades federales, sin embargo, sostienen que el plan fue detectado gracias a una operación encubierta del FBI. Merchant fue arrestado el 12 de julio de 2024 y, durante el registro de sus pertenencias, los investigadores afirmaron haber encontrado una nota manuscrita con palabras clave relacionadas con distintos aspectos del supuesto complot.

Esta imagen proporcionada por el Departamento de Justicia, contenida en la denuncia que respalda la orden de arresto, muestra a Asif Merchant. Crédito: Cortesía: Departamento de Justicia | DOJ

Durante el juicio, la fiscal federal adjunta Nina Gupta preguntó directamente al acusado si había viajado a Estados Unidos con el objetivo de contratar a miembros del crimen organizado para asesinar a un político. Merchant respondió: “Así es”.

En su testimonio, también aseguró que los nombres mencionados como posibles objetivos incluían a Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley, aunque afirmó que nunca recibió instrucciones específicas sobre a quién debía atacar.

Merchant relató que en 2022 conoció en Irán a un presunto miembro del Islamic Revolutionary Guard Corps, fuerza que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera. Según su versión, ese contacto le habló inicialmente de transferencias de dinero mediante el sistema informal conocido como hawala y posteriormente le pidió que buscara personas dentro de Estados Unidos dispuestas a colaborar con Irán.

El acusado también dijo que, tras ser interrogado por agentes migratorios en el aeropuerto de Houston en abril de 2024, sospechó que estaba bajo vigilancia. Aun así, afirmó haber investigado posibles lugares de mítines políticos y haber reunido $5,000 para pagar a supuestos sicarios como “muestra de agradecimiento”.

El gobierno iraní ha negado cualquier participación en un plan para asesinar a Trump u otros funcionarios estadounidenses. Mientras tanto, el proceso judicial continúa en Brooklyn, donde el jurado deberá determinar si Merchant actuó por coerción o si formaba parte de un complot terrorista más amplio.

