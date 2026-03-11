La Casa Blanca cree poder resistir el alza del petróleo unas semanas más

La Casa Blanca cree que puede soportar, al menos por ahora, el aumento reciente en los precios del petróleo sin que se convierta en una crisis política inmediata. Sin embargo, dentro de la administración del presidente Donald Trump reconocen que ese margen podría ser limitado si los costos de la energía continúan subiendo en las próximas semanas.

De acuerdo con un reportaje publicado por Politico, funcionarios y personas cercanas a la administración consideran que el repunte en el precio del crudo podría ser temporal. La evaluación interna es que el gobierno tiene cierto margen para manejar el impacto antes de que el tema se transforme en un problema político más amplio.

Una persona cercana a la Casa Blanca, citada por el medio bajo condición de anonimato para hablar sobre discusiones privadas, señaló que la administración cree que puede “aguantar lo que sea necesario” durante un periodo breve mientras el mercado se estabiliza.

Ese cálculo se vio reforzado a comienzos de esta semana cuando el precio del petróleo cayó hasta cerca de $80 por barril, después de haber alcanzado alrededor de $120 durante el fin de semana. Para algunos funcionarios, esa caída respalda la idea de que los picos en el precio podrían ser manejables.

Preocupación moderada dentro del gobierno

A pesar de la aparente calma pública, varias fuentes citadas por Politico admiten que el aumento inicial de los precios tomó por sorpresa a algunos sectores de la administración.

“En los peores momentos de la noche del domingo, fue una locura”, dijo una persona cercana a la Casa Blanca. “Eso me sorprendió muchísimo, y a ellos también”.

Sin embargo, un exfuncionario de la administración sostuvo que la estrategia del gobierno no cambiará por fluctuaciones momentáneas en los mercados energéticos.

“Estas pequeñas variaciones temporales no son en qué basarán su política”, afirmó.

La postura oficial también ha sido transmitir calma a los mercados y a los aliados políticos. El portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que el aumento en los precios de la energía debe verse como una perturbación pasajera.

“En última instancia, una vez que se alcancen los objetivos militares y se neutralice al régimen terrorista iraní, los precios del petróleo y el gas volverán a caer rápidamente”, afirmó Rogers. “Como resultado, las familias estadounidenses se beneficiarán enormemente a largo plazo”.

Riesgos políticos y económicos

Aun así, el aumento en los precios de la energía sigue siendo una preocupación para la Casa Blanca, especialmente en un contexto de guerra y de incertidumbre económica.

Una encuesta reciente de Quinnipiac citada por el medio antes señalado indica que más de siete de cada diez votantes están preocupados de que el conflicto provoque un aumento en los precios del petróleo y la gasolina en Estados Unidos.

Para algunos analistas, el verdadero riesgo es que el aumento de los precios coincida con otros factores negativos, como una guerra prolongada o interrupciones en las rutas petroleras internacionales.

“Un aumento repentino en los precios de la energía no es motivo de pánico”, dijo un exfuncionario del Departamento del Tesoro citado por Politico. Sin embargo, advirtió que si el conflicto se prolonga, “no hay una solución mágica para los altos precios de la energía”.

Por ahora, la Casa Blanca mantiene la apuesta de que el mercado petrolero se estabilizará antes de que el impacto económico se transforme en un problema político mayor.

Sigue leyendo: