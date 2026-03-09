Precio de la gasolina en EE.UU. supera los $3.50 tras la subida del petróleo a los más de $100 por la guerra en Irán

El conflicto en Oriente Medio continúa tras más de una semana del primer ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán, generando una creciente preocupación sobre el suministro energético mundial para los próximos días, al cierre de facto del importante Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.

Ante las tensiones bélicas, se conoció que, para la madrugada de este lunes 9 de marzo, el precio del petróleo alcanzó los más de $100 dólares. El crudo Brent se ubicó en los $105 por barril, una subida de aproximadamente 11%, mientras que el West Texas Intermediate se cotizaba por encima de los $110 por barril.

El precio de la gasolina se mantendrá fluctuante

Y tras haber pasado 10 días desde ese primer ataque llevado a cabo el 28 de febrero hasta la fecha, el aumento del precio del petróleo ya comienza a notarse en las gasolineras del país, y se espera que se mantenga fluctuando a la par del costo del crudo.

Para este lunes, el precio promedio por galón de gasolina se ubica en los $3.50, el de grado medio alcanza los $3.97, el de primera calidad $4.34, el diésel $4.65 y el E85 sube a $2.76, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Al respecto, Patrick De Haan, analista energético independiente, comentó que hay un 80% de probabilidad de que el precio promedio de la gasolina alcance los $4 dólares por galón en las próximas semanas, señaló Reuters.

Los estados con los precios de la gasolina más altos

Los estadounidenses no solo se están enfrentando actualmente a la inflación de los alimentos, sino que en algunos estados ya el elevado precio de la gasolina se está sintiendo en los bolsillos de los consumidores.

California se ubica entre los principales estados con el costo de combustible más alto, ubicándose en los más de $5 dólares, seguido de Washington con $4.63, Hawái con $4.52, Oregon con $4.20, Alaska con $3.91 y Arizona con $3.85, informó AAA.

Para Susan Bell, vicepresidenta sénior de Rystad Energy, que el precio de la gasolina supere los $3.50 generará una gran preocupación a los consumidores, comentó a USA Today.

