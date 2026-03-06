La gasolina ha subido casi 34 centavos en una semana: esto cuesta hoy

No nos iremos por las ramas: llenar el tanque en los Estados Unidos sigue subiendo y ya comienza a preocupar a muchos consumidores del país. En solo una semana, el precio promedio de la gasolina aumentó casi 34 centavos por galón. El conflicto con Irán, especialmente por el cierre en el paso de combustible por el Estrecho de Ormuz, lo que ha repercutido en los costos en poco tiempo.

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) muestra que el precio promedio por galón de gasolina este viernes en los Estados Unidos es de $3.32 dólares. Los datos coinciden con los de GasBuddy.

Este precio no se veía desde abril de 2025 y representa un cambio importante para el bolsillo de millones de consumidores, quienes habían disfrutado de varios meses de disminuciones. Incluso en diciembre, la gasolina cayó por debajo de los $3 dólares por galón, un alivio temporal para el gasto de los conductores.

“Es un aumento semanal inusualmente fuerte”, afirmó Patrick De Haan, analista petrolero de GasBuddy.

Según De Haan, la tensión en Medio Oriente ya estaba empujando los precios del petróleo antes de los ataques recientes.

Las previsiones indican que los precios podrían seguir aumentando a corto plazo. De Haan estima que la gasolina podría subir entre 10 y 15 centavos adicionales por galón durante la próxima semana, aunque después el ritmo de incremento podría moderarse.

El diésel también está registrando alzas importantes. GasBuddy reporta que el precio promedio de este combustible subió 40 centavos en la última semana, alcanzando $4.124 dólares por galón, el nivel más alto desde diciembre de 2023.

De acuerdo con el analista, el diésel podría tardar más tiempo en bajar porque los inventarios disponibles son más limitados.

Como es claro, el impacto se observa en los precios internacionales del petróleo. El crudo Brent, referencia global, subió $3.03 dólares, alcanzando $84.42 dólares por barril. Al mismo tiempo, el petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), aumentó $4.03 dólares hasta $78.70 dólares por barril, según datos de FactSet.

El principal factor detrás de esta subida es la presión sobre el suministro mundial de petróleo causada por el conflicto con Irán. Uno de los puntos más críticos es el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que pasa el 20% del transporte de crudo a nivel global.

De Haan estima que Estados Unidos podría estar perdiendo acceso a cerca de 20 millones de barriles diarios de suministro debido a estas interrupciones.

