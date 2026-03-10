¿Guardas dinero en casa? Por qué no deberías hacerlo

Tal vez tú o alguien de tu familia guarda todos sus ahorros en la casa. Es muy común escuchar entre los hogares latinos que dejan su dinero en un cajón o debajo del colchón. Tener efectivo a la mano puede parecer una buena idea, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Sin embargo, guardar demasiado dinero en casa puede ser más riesgoso de lo que parece, y aquí te explicamos por qué.

Primero, hablemos de algo que muchos hacen sin darse cuenta. Ya sea por hábitos familiares aprendidos, mitos, tabúes y, especialmente entre los latinos, el miedo a los bancos, muchas personas optan por ahorrar su dinero y dejarlo en casa, pensando erróneamente que es el lugar más seguro para dejarlo. No es así.

Una encuesta reciente de la aplicación de administración financiera Piere reveló que el estadounidense promedio guarda alrededor de $544 dólares en efectivo u objetos de valor dentro de su hogar. El estudio encuestó a 1,500 adultos en Estados Unidos a principios de año.

Los lugares donde la gente guarda su dinero pueden ser sorprendentes. El 10% dijo que lo guarda en una caja fuerte, lo cual es el método más común. Sin embargo, otros lo esconden en sitios impensables como comunes:

Un 6% guarda dinero bajo la cama o el colchón .

. Otro 6% lo oculta en compartimentos secretos dentro de la casa, y

Un 5% lo mantiene en el refrigerador o el congelador.

También hay quienes lo esconden en adornos, jarrones o urnas, mientras otros lo colocan bajo alfombras o tablas del piso.

Tal vez pareciera que, con los avances tecnológicos y hasta las redes sociales, serían pocas las personas que guardaran su dinero en la casa que en el banco, pero ¿por qué tanta gente hace esto? Muchas veces tiene que ver con el miedo o la incertidumbre económica.

“Con tanta incertidumbre en la economía, no sorprende que la gente busque maneras de tener su dinero a mano”, señaló Yuval Shuminer, cofundador y director ejecutivo de Piere. “El resurgimiento del relleno de colchones no es una tendencia caprichosa. Es una señal de que muchos estadounidenses se sienten incómodos con el sistema financiero y buscan algo en lo que puedan confiar”.

Pero los expertos advierten que tener demasiado efectivo en casa puede traer varios problemas.

Los riesgos de tener dinero en casa

Uno de los principales es que tu dinero no está protegido. Si tu casa sufre un robo, un incendio o cualquier desastre natural, podrías perder ese efectivo para siempre. Además, muchas pólizas de seguro de vivienda no cubren grandes cantidades de dinero en efectivo.

Shannon Martin, agente de seguros con licencia y redactora de contenido financiero para Bankrate, explicó que el dinero suele entrar en una categoría llamada “límites especiales” dentro del seguro del hogar. Eso significa que el monto cubierto es muy limitado. Según datos de Bankrate, muchas pólizas solo cubren hasta $200 dólares para reemplazar efectivo, monedas o metales preciosos. Martin advirtió que reclamar grandes cantidades puede ser complicado.

“Si estás tratando de presentar una reclamación por $10,000 dólares en efectivo que tenías escondidos en tu colchón, probablemente habrá muchas preguntas al respecto”, aseguró.

Otro problema es que el dinero guardado en casa no crece. Si guardas $500 dólares en un cajón, dentro de un año seguirán siendo $500 dólares y la inflación se va a devorar su valor.

Entonces, ¿dónde deberías poner tu dinero?

Por esa razón, los expertos recomiendan usar alternativas más seguras y productivas. Una de las mejores opciones es una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Actualmente, algunas ofrecen alrededor de 4.20% de rendimiento anual, muy por encima del promedio de cuentas tradicionales. Esto permite que tu dinero crezca sin que tengas que hacer nada.

Otra alternativa son las inversiones para objetivos de mediano o largo plazo. Aunque los mercados pueden ser volátiles en el corto plazo, históricamente han superado la inflación con el tiempo.

También existen opciones intermedias, como cuentas del mercado monetario o certificados de depósito, que ofrecen rendimientos competitivos y protección.

Eso no significa que debas eliminar completamente el efectivo en casa. De hecho, los expertos recomiendan tener una pequeña cantidad para emergencias.

“He estado en un huracán donde la electricidad se fue por mucho tiempo y los cajeros automáticos no funcionaban”, comentó Carolyn McClanahan, planificadora financiera certificada y fundadora de Life Planning Partners en Jacksonville, Florida, a CNBC. “En ese momento, el efectivo es el rey”.

El planificador financiero Lee Baker sugiere mantener dinero suficiente para cubrir uno o dos días de gastos. Lo ideal es guardarlo en un solo lugar seguro, como una caja resistente al agua y al fuego. Eso sí, advirtió que no conviene esconder dinero en demasiados lugares dentro de la casa.

“No recomendaría que el dinero de emergencia esté en muchos lugares diferentes. En una emergencia, las cosas deben ser simples“, concluyó Baker.

Al final, tener efectivo cerca puede darte tranquilidad. Pero dejar grandes cantidades escondidas en la casa puede convertirse en un riesgo innecesario cuando existen opciones más seguras y que además permiten que tu dinero crezca con el tiempo.

También te puede interesar: