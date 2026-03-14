Seguro Social: quiénes reciben más de $5,000 el 18 de marzo

Este 18 de marzo, la Administración del Seguro Social (SSA) realizará pagos a un grupo específico de beneficiarios, marcando la segunda fecha del ciclo de tres miércoles de distribución en marzo de 2026.

El sistema de pagos del Seguro Social divide a los casi 71 millones de beneficiarios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes en tres grupos según la fecha de nacimiento. Quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes recibirán sus beneficios el tercer miércoles del mes, que este año cae el 18 de marzo. Los que nacieron entre el 1 y el 10 se pagaron el 11 de marzo, mientras que los del 21 al 31 recibirán el 25 de marzo.

No todos los beneficiarios reciben sus pagos con base en su cumpleaños. Hay un grupo que tiene sus beneficios dependiendo de que hayan comenzado a cobrar antes de mayo de 1997; ellos reciben sus beneficios el tercer día de cada mes; en marzo de 2026, este pago fue el martes 3.

Por otro lado, los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), destinado a personas mayores de 65 años o con discapacidad de bajos ingresos, suelen recibir su pago el primer día del mes; este marzo, debido a que el 1 fue fin de semana, se adelantó al viernes 27 de febrero.

Unos 2.5 millones de estadounidenses perciben ambos beneficios, SSI y Seguro Social regular, en fechas separadas, el primer y el tercer día del mes, respectivamente.

Con este calendario de pagos, la SSA asegura que la mayoría de los beneficiarios reciban sus fondos de manera ordenada y puntual, adaptándose a necesidades especiales de algunos grupos y garantizando que los montos máximos posibles sean entregados según lo estipulado por la ley.

Quiénes recibirán más de $5,000 en su pago del Seguro Social

En promedio, los montos mensuales para 2026 son:

$2,076.41 dólares para trabajadores jubilados .

. $1,633.76 dólares para trabajadores con discapacidad.

$1,623.28 dólares para sobrevivientes.

$735.91 dólares para beneficiarios de SSI.

Sin embargo, algunos jubilados que alcanzan el tope de ingresos tributables pueden recibir más: quienes se jubilen a los 70 años este año podrían obtener hasta $5,181 dólares mensuales, según la SSA.

Los pagos se realizan mediante depósito directo en cuenta bancaria o a través de la tarjeta Direct Express, un método seguro para quienes no tienen cuenta. Los beneficiarios pueden registrar sus datos en línea o comunicarse con la SSA para garantizar la entrega de sus fondos.

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