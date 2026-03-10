Pagos del Seguro Social: ¿Qué jubilados cobran hasta $3,000 este 11 de marzo?

Este miércoles 11 de marzo arranca la ronda de pago a los jubilados del Seguro Social; los cheques se enviarán dependiendo del día de nacimiento del beneficiario y los montos se asignarán de acuerdo con la edad de retiro.

Según el cronograma publicado por la Administración de la Seguridad Social (SSA), los beneficiarios de esta primera ronda de pagos serán los jubilados nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

La segunda y tercera ronda están programadas para los miércoles 18 y 25 de marzo; en este caso les corresponde a los jubilados nacidos entre los días 11 y 30 de cualquier mes.

Son millones los jubilados que reciben sus cheques mensuales por parte de la SSA con montos que varían dependiendo de su edad de jubilación. Para los retirados a los 62 años, el pago es de $2,000 dólares, ya que se les descuenta el 30% de sus beneficios todos los meses.

Los adultos mayores retirados a los 65 años obtienen $3,000, que es el 100% del beneficio, y los jubilados que retrasan su retiro hasta los 70 años reciben el monto máximo de $5,000, que equivale a más del 100% de los beneficios.

