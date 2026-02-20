Seguro Social: lo que ganaste con la nueva ley podrías perderlo pagando más

El aumento en los cheques del Seguro Social fue una noticia esperada por años para millones de jubilados. Sin embargo, ese alivio económico podría convertirse en un problema fiscal inesperado. El incremento en los beneficios, especialmente los pagos retroactivos, puede provocar que algunos terminen pagando más impuestos o incluso primas más altas de Medicare. ¿Qué está pasando con el programa más querido de los estadounidenses? Te explicamos todo con detalle, para saber si esto te afecta.

Qué cambió con la Ley de Equidad del Seguro Social

A principios de 2025 entró en vigor la Social Security Fairness Act (la Ley de Equidad del Seguro Social). Esta ley eliminó dos disposiciones que reducían los beneficios de trabajadores del sector público: la Disposición de Eliminación de Beneficios Excesivos (Windfall Elimination Provision, WEP) y la Compensación por Pensión Gubernamental (Government Pension Offset, GPO).

Durante años, estas reglas afectaron a unos 3.2 millones de jubilados que recibían una pensión pública y también calificaban para el Seguro Social. Con la nueva ley, esas reducciones desaparecieron. Además, el cambio fue retroactivo a enero de 2024.

Eso significa que muchos beneficiarios recibieron en 2025 un pago único con dinero atrasado correspondiente a 2024. En algunos casos, el monto fue de miles de dólares. A partir de 2025, también comenzaron a recibir pagos mensuales más altos.

“Para cientos de miles de estadounidenses, la Ley de Equidad en la Seguridad Social, de carácter bipartidista, fue verdaderamente transformadora, al garantizar que recibieran las prestaciones que merecían”, señaló la representante Chellie Pingree, demócrata por Maine, copatrocinadora del proyecto de ley, en un comunicado de prensa. “Sin embargo, nunca tuvo la intención de cargar a las viudas, a las personas mayores de bajos ingresos ni a los dedicados servidores públicos con una factura fiscal inesperada“.

Precisamente, eso es lo que está pasando al declarar los ingresos del 2025 durante la temporada de impuestos de este año.

Por qué ahora podrías pagar más impuestos

El detalle está en cómo el Servicio de Impuestos Internos (IRS) calcula los impuestos sobre el Seguro Social. No todos los beneficiarios pagan impuestos sobre sus cheques, pero muchos sí, dependiendo de su ingreso total.

El cálculo incluye tu ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés), intereses exentos de impuestos como los de bonos municipales y la mitad de tus beneficios del Seguro Social. Con base en esa cifra, hasta el 85% de tus beneficios puede estar sujeto a impuestos federales.

Los límites base son claros. Son $25,000 dólares si eres soltero, jefe de hogar o viudo calificado. También $25,000 dólares si estás casado y declaras por separado habiendo vivido separado todo el año. Son $32,000 dólares si declaras en conjunto. Y es $0 dólares si estás casado, declaras por separado y viviste con tu cónyuge en cualquier momento del año.

Si presentas declaración conjunta, debes combinar los ingresos de ambos cónyuges, aunque solo uno reciba beneficios.

La Administración del Seguro Social (SSA) ofrece una herramienta en línea para calcular si tus beneficios son gravables y cuánto deberías incluir como ingreso.

Además, el pago retroactivo puede empujarte a un tramo impositivo más alto. Incluso podría afectar el IRMAA, el recargo que aumenta las primas de Medicare Parte B y Parte D para personas con mayores ingresos.

Qué están intentando cambiar y qué puedes hacer

Para evitar que los pagos retroactivos generen una “bomba fiscal”, el congresista Lance Gooden presentó el proyecto Ley para No Gravar los Beneficios Restituidos (No Tax on Restored Benefits Act). La propuesta busca excluir del ingreso gravable federal los pagos retroactivos relacionados específicamente con la eliminación del WEP y el GPO.

No obstante, algunos expertos creen que el proyecto tiene pocas probabilidades de avanzar en el Congreso. Aun así, el debate sigue abierto.

Mientras tanto, hay opciones para los beneficiarios. Si el pago retroactivo elevó tu ingreso por encima de los límites, el IRS permite asignar esa suma al año en que debiste recibirla. No necesitas enmendar declaraciones anteriores. Solo debes marcar la casilla correspondiente en el Formulario 1040 o 1040-SR si eso reduce la parte gravable.

También puedes consultar a un contador o acudir a un centro de asistencia al contribuyente. En ciertos casos, es posible solicitar una excepción del IRMAA usando el Formulario SSA-44, argumentando que el aumento de ingresos fue temporal.

El aumento en tus beneficios es un derecho ganado tras años de ajustes injustos. Pero debes anticiparte en tu preparación de impuestos para evitar que ese dinero impacte en tu factura fiscal.

