Los gastos ocultos de jubilación que agotarían tus ahorros rápidamente

Jubilarse en los Estados Unidos es una de aquellas etapas que muchos trabajadores desean desde el comienzo de su vida laboral. Hablando específicamente de los compatriotas latinos, cumplir con esa meta significa algo más que solo años de trabajo y esfuerzo, también conlleva sacrificio y alejamiento de su familia. Si fueron precavidos, ahorraron; si no, ese es tema de otra conversación. No obstante, hay gastos ocultos que debes considerar en tu retiro para evitar que esos ahorros se agoten rápidamente.

1. Atención médica

Uno de los mayores gastos que enfrentan los jubilados es el de la atención médica. Esto lo saben la mayoría de los trabajadores. ¿Por qué se considera como un gasto oculto? Porque visualizan los costos de salud como los tienen actualmente, sin contemplar que su cuerpo se va desgastando naturalmente con el tiempo y surgen enfermedades que no se tenían. Además, confían que Medicare cubrirá la mayor parte de los costos y no es así.

El gasto promedio en atención médica para las personas de 65 años o más es de $8,027 dólares, según Citizens Bank. Y aunque Medicare ayuda con los costos, no los cubre en su totalidad, eso depende del tipo programa que tengas: Medicare Original (Parte A y B), Medicare complementario, como la Parte D para cobertura de medicamentos o Medigap, que son ofrecidos por aseguradoras privadas, pueden ayudar a cubrir los gastos de bolsillo de Medicare Original.

Si no sabes cómo funcionan las opciones que Medicare te brinda, tomando en cuenta las necesidades que requieras, los gastos de bolsillo, deducibles, coseguros, copagos y fallas de cobertura ocasionarían que tuvieras que pagar más de lo que contemplas, drenando cada centavo que tenías destinado para disfrutar tu jubilación.

2. Impuestos sobre los ingresos de jubilación

Aunque muchas personas creen que al dejar de trabajar ya no pagarán impuesto sobre la renta, los retiros de cuentas como las IRA tradicionales y los planes 401(k) tributan como ingresos ordinarios. Incluso hasta el 85% de los beneficios del Seguro Social puede estar sujeto a impuestos, según el nivel de ingresos totales.

Además, a partir de los 73 años, quienes tengan una IRA tradicional o un 401(k) deben comenzar a tomar las distribuciones mínimas obligatorias (RMD). Estos retiros forzosos pueden aumentar el ingreso anual y empujar al jubilado a una categoría impositiva más alta. No cumplir con la RMD puede generar una multa basada en el monto que no se retiró.

3. Gastos de vivienda, incluso sin hipoteca

La vivienda sigue siendo uno de los gastos más altos en la jubilación, incluso cuando ya no existe una hipoteca. En promedio, los adultos mayores de 65 años gastan más de $21,000 dólares al año en vivienda, aunque más de la mitad son propietarios sin préstamo pendiente. Este rubro representa cerca de un tercio de su gasto total anual.

Aun sin pago mensual de hipoteca, persisten costos como impuestos prediales, seguro de vivienda, servicios públicos y mantenimiento. También pueden surgir gastos por reparaciones mayores o adaptaciones para el envejecimiento, como rampas, barras de apoyo o remodelaciones del baño. Si la persona decide mudarse o reducir el tamaño de su vivienda, los costos de traslado y cierre también pueden ser significativos.

4. Ayudas de dinero a familiares y amigos

El apoyo financiero a familiares es otro costo que puede afectar la jubilación. Muchos jubilados ayudan a hijos adultos con el pago inicial de una casa o cubren gastos de nietos. También es común brindar respaldo económico a padres mayores con necesidades médicas.

Según una encuesta reciente de Citizens’ Next Gen, el 68 % de los adultos jóvenes de entre 18 y 34 años aún recibe ayuda financiera de su familia. Otra encuesta reveló que el 55 % de los adultos afirma sentir una fuerte responsabilidad de brindar asistencia financiera a sus padres mayores.

Aunque el deseo de ayudar es natural, hacerlo sin límites claros puede poner en riesgo los ahorros del retiro. Una planificación adecuada y conversaciones honestas con la familia son esenciales. También es posible ofrecer apoyo no monetario, como tiempo, orientación o recursos.

5. La inflación que consume cualquier ahorro

La inflación es un riesgo silencioso en la jubilación. Aunque el promedio histórico ronda el 3% anual, con el paso de los años reduce el poder adquisitivo. En un retiro de 25 años, gastos básicos como alimentos, servicios públicos y atención médica pueden más que duplicarse.

En periodos de alta inflación, como ocurrió en 2021 y 2022, el impacto es aún mayor. Por eso es clave diseñar un plan de jubilación que contemple el aumento sostenido de precios. Una cartera diversificada con activos que puedan superar la inflación puede ayudar a proteger la estabilidad financiera a largo plazo.

