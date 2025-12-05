Jubilación en EE.UU.: cuánto ahorran y cuánto deberían ahorrar los trabajadores

Pensar en la jubilación es una preocupación constante para muchos trabajadores en Estados Unidos. Por eso es clave entender cuánto están ahorrando realmente las personas y qué metas de ahorro serían razonables para asegurar un futuro estable. Porque una cosa es el esfuerzo que están haciendo actualmente, que en muchos casos, por las adversidades económicas actuales, no es suficiente y, otra, la cifra a la que deberían aspirar para vivir tranquilos en su retiro.

Antes de hablar de números de jubilación, conviene ver la situación financiera completa. El ahorro para el retiro es solo una parte de la salud económica de una familia. Muchas personas deben priorizar otros objetivos. Comprar una casa, por ejemplo, puede tener más peso que ampliar un 401(k). Aunque eso reduzca el ahorro inmediato, también crea patrimonio con cada pago hipotecario.

Algunos expertos incluso consideran la compra de vivienda como un tipo de ahorro forzoso. Cada mes que se amortiza el préstamo, aumenta el valor neto del dueño. Ese valor neto, conocido como el patrimonio, es la diferencia entre todos los activos y todas las deudas. Es normal que al inicio de la vida adulta este indicador sea bajo o negativo. Lo importante es monitorear el avance para saber si se está construyendo estabilidad financiera.

El gobierno de Estados Unidos analiza estos datos a través de la Encuesta de Finanzas del Consumidor, con cifras recientes de 2022. Las medianas de patrimonio neto por edad muestran una tendencia ascendente:

Entre los menores de 35 años, la mediana es de $39,000 dólares.

En el rango de 35 a 44 años sube a $135,300 dólares.

Para las personas entre 45 y 54, la mediana es de $246,700 dólares

Para quienes tienen entre 55 y 64 años, alcanza $364,270 dólares .

. Tras los 65 años, el dato llega a $410,000 dólares.

Estos montos ofrecen una referencia más realista que el promedio, ya que la mediana no se distorsiona por individuos con fortunas muy elevadas. Por ejemplo, si tomemos el grupo de edad 45 a 54 años, mientras la mediana es de $246,700 dólares, el promedio aumenta considerablemente a los $971,270 dólares, si tomamos en cuenta que las personas más ricas del país, que mantienen una brecha considerable con los ingresos medios y bajos, aumentan la medida.

Pero el patrimonio neto incluye casa, autos y bienes con valor económico. Para medir el ahorro específicamente destinado a la jubilación, Fidelity Investments analizó las cuentas 401(k) e IRA de sus usuarios al cierre de 2024. El promedio total de ahorro entre la generación Z es de $20,172 dólares. Los millennials alcanzan $92,409 dólares. La generación X llega a $296,252 dólares. Los baby boomers acumulan $506,302 dólares. Estas cifras son promedios, por lo que tienden a inflarse respecto al típico trabajador.

Lo más valioso del reporte de Fidelity son sus metas recomendadas. La tabla indica un objetivo vinculado al salario anual. A los 30 años, el ahorro ideal es equivalente a un año de sueldo. A los 45 años, debería ser cuatro veces ese ingreso. A los 60 años, la recomendación sube a ocho veces. A los 67 años, la meta es llegar a diez veces el salario.

Es cierto que ahorrar es muy complicado para muchas familias, ni siquiera pensar en ahorrar para la jubilación. La inflación y los gastos diarios hacen que sea casi imposible pensar en el futuro. Más allá de las recomendaciones de los especialistas, es importante que los trabajadores no pierdan de vista su retiro, así que aun cuando sea un $1 dólar, le sumen a sus cuentas de jubilación.

