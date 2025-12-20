Medicare: esto ahorrarás con los descuentos en medicamentos en 2026

A partir de 2026, millones de adultos mayores inscritos en Medicare verán un alivio directo en su bolsillo cuando paguen sus medicamentos. Los nuevos descuentos negociados por el programa federal entrarán en vigor el 1 de enero y prometen reducir de forma significativa el gasto mensual en tratamientos esenciales para enfermedades crónicas y de alto costo.

Esta reducción de precios es resultado de las primeras negociaciones directas entre Medicare y las farmacéuticas. Se trata de un cambio histórico que, por primera vez, permite al programa acordar precios más bajos para ciertos medicamentos ampliamente recetados.

Los nuevos precios aplicarán a 10 medicamentos utilizados para tratar cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos autoinmunes. La lista incluye:

Eliquis

Jardiance

Xarelto

Januvia

Farxiga

Entresto

Enbrel

Imbruvica

Stelara

NovoLog

De acuerdo con un análisis publicado por AARP el 18 de diciembre, los beneficiarios de Medicare ahorrarán en promedio más del 50% en sus gastos de bolsillo bajo sus planes de seguro. Siete de estos medicamentos costarán menos de $100 dólares al mes.

El estudio analizó planes independientes de medicamentos recetados en cinco estados. AARP aclaró que los resultados reflejan lo que se espera a nivel nacional.

Aproximadamente 9 millones de personas utilizan actualmente estos 10 medicamentos. Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los nuevos precios representarán un ahorro estimado de $1,500 millones de dólares en 2026.

En un contexto de inflación persistente y altos costos de vida, estos ahorros cobran mayor relevancia.

“Cualquier fuente de ahorro es realmente importante”, afirmó Leigh Purvis, directora de políticas de medicamentos recetados de AARP. “Es una mejora enorme y significativa en un mundo donde todo cuesta mucho actualmente”.

La facultad de negociar precios fue otorgada a Medicare mediante la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, aprobada durante la administración del expresidente Joe Biden. Esta legislación permitió seleccionar un número limitado de medicamentos para iniciar el proceso.

Aunque algunas disposiciones climáticas de esa ley fueron eliminadas posteriormente, el actual gobierno mantuvo el mecanismo de negociación de precios. Incluso se anunció una segunda ronda de descuentos para otros 15 medicamentos, entre ellos Ozempic y Wegovy, que entrarán en vigor en enero de 2027.

A inicios de 2026, Medicare seleccionará un nuevo grupo de medicamentos para una tercera ronda de negociaciones, cuyos descuentos se aplicarían en 2028. Sin embargo, algunos fármacos podrían retrasarse o quedar fuera del proceso, como ciertos tratamientos oncológicos de uso común.

El presidente Donald Trump ha promovido públicamente acuerdos paralelos con farmacéuticas para reducir precios en programas federales y en una futura plataforma directa al consumidor llamada TrumpRx, prevista para 2026.

“Negocié directamente con las compañías farmacéuticas y los países extranjeros, que se aprovecharon de nuestro país durante muchas décadas, para reducir los precios de los medicamentos y productos farmacéuticos hasta en un 400%, 500% e incluso 600%“, aseguró Trump, durante su discurso televisado el 17 de diciembre.

Si bien esas cifras no significan medicamentos gratuitos, la administración ha presionado para que los precios en EE.UU. se acerquen a los que pagan pacientes en otros países, bajo el modelo de “nación más favorecida”.

A pesar de todas estas ventajas de Medicare, es recomendable que revises tu plan, compares los costos y, sobre todo, confirmes si tus medicamentos están incluidos en estas rebajas. En un país donde los servicios de salud son costosos, incluidas las medicinas, esta medida te puede ayudar a ahorrar en 2026.

También te puede interesar: