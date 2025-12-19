Trump acordó con nueve farmacéuticas bajar precios de medicamentos

El presidente Donald Trump, anunció este viernes que llegó a un acuerdo con otras nueve compañías farmacéuticas para reducir los precios de algunos medicamentos. El objetivo es equiparar el costo de determinados fármacos con los precios más bajos que se pagan en otros países.

Las farmacéuticas que colaboran para bajar el precio son: Bristol Myers Squibb, Genentech, Boehringer Ingelheim, Sanofi, Novartis, Merck, Gilead, GSK y Amgem, con ellos ya 14 grandes farmacéuticas las que han acordado rebajas de precios con el Gobierno Trump, reportó EFE.

Además, las nueve compañías han acordado invertir en total más de $ 150.000 millones en nuevos proyectos de manufactura e investigación y desarrollo en EE.UU. A cambio, recibirán una suspensión de tres años en ciertos aranceles sobre importaciones farmacéuticas.

Las farmacéuticas donarán los ingredientes farmacéuticos activos, o API, necesarios para fabricar ciertos medicamentos críticos a una reserva nacional de emergencia, que Trump creó en su primer mandato, informó CNN.

Ofrecerán los medicamentos a través de un sitio web

En virtud del acuerdo alcanzado, estas empresas ofrecerán algunos de sus medicamentos a través de un sitio web llamado TrumpRx.gov que el Gobierno Trump lanzará en enero y que dirigirá a los consumidores directamente a las webs de las farmacéuticas sin intermediación de las aseguradoras de salud, indicó EFE.

En julio, el republicano envío cartas a 17 grandes farmacéuticas exigiendo que rebajaran varios medicamentos al nivel del sistema conocido como “nación más favorecida”, mediante el cual se establece para EE.UU. el precio más bajo que tenga ese producto en países desarrollados comparables.

Regeneron, AbbVie, y Johnson & Johnson

AstraZeneca, EMD Serono, Eli Lilly, Pfizer y Novo Nordisk ya alcanzaron acuerdos de manera voluntaria con el Gobierno Trump, de cara a evitar que Washington activara medidas regulatorias contra ellas, detalló EFE.

El propio Trump aseguró hoy, durante el acto en la Casa Blanca para anunciar el nuevo acuerdo, que las tres compañías con las que aún no hay pacto, Regeneron, AbbVie, y Johnson & Johnson, firmarán pronto un acuerdo con su Administración.

Sigue leyendo: