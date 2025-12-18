El Centro Kennedy de Washington cambia de nombre a Centro Trump-Kennedy

La junta del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas que se encuentra en Washington D.C. llevó a cabo una votación el 18 de diciembre para cambiar el nombre de la institución a Centro Trump-Kennedy, así lo confirmó la Casa Blanca.

“Me acaban de informar que la respetada Junta Directiva del Kennedy Center, compuesta por algunas de las personas más exitosas del mundo, acaba de votar unánimemente para cambiar el nombre del Kennedy Center a Trump-Kennedy Center”, anunció la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Preocupaciones legales

El nombre del Centro de Artes Escénicas fue establecido por ley en honor del presidente John F. Kennedy en 1964, por lo que una modificación o la propuesta para un cambio debería pasar por el Congreso.

La decisión del cambio tan repentino generó preocupaciones legales sobre si la junta tiene la autoridad para cambiar el nombre de la recinto artístico.

La justificación que ofreció Leavitt fue “debido a la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio. No solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también financiero y de su reputación”.

Trump ya había sugerido el posible cambio de nombre del Centro, el cual visitó el pasado 5 de diciembre, durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del que Estados Unidos es anfitrión junto con Canadá y México.

Trump dijo sentirse honrado y sorprendido

Cabe destacar que Donald Trump fue elegido presidente de la junta por una nueva composición en febrero. El mandatario dijo que estaba “honrado” y “sorprendido” por la votación, durante un evento en el Despacho Oval.

“Esto fue presentado por uno de los miembros distinguidos de la junta, y lo votaron, y hay muchos miembros, y votaron de forma unánime”, expresó Trump.

Joe Kennedy III, sobrino nieto del presidente Kennedy, se pronunció ante el cambio de nombre, a través de un mensaje en X.

Nombrado por ley federal

“El Centro Kennedy es un monumento viviente a un presidente fallecido y nombrado para el presidente Kennedy por ley federal. No se puede cambiar de nombre, así como nadie puede renombrar el Monumento a Lincoln, sin importar lo que alguien diga”, aseveró.

Trump ordenó en febrero eliminar el contenido ‘woke’ de su programación y prometió una profunda renovación del edificio. Además, destituyó a su presidente, el filántropo David Rubenstein y nombró a Richard Grenell para ocupar el cargo.

A principios de este mes, el republicano estuvo involucrado en los galardonados de los Honores del Centro Kennedy 2025, quienes fueron el actor Sylvester Stallone, la cantante Gloria Gaynor y la banda de rock Kiss.

