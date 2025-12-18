Trump insiste en que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela

Donald Trump afirmó que no necesita la aprobación del Congreso para lanzar ataques terrestres contra Venezuela a pesar de las críticas de que ya está excediendo su autoridad constitucional con ataques en el mar.

Lo anterior en respuesta a un periodista que le preguntó si pediría autorización a los legisladores estadounidenses para atacar a los cárteles de la droga en tierras del país latinoamericano, Trump dijo que no tendría problema en hacerlo.

“No me importaría decírselo, pero ya saben, no es gran cosa. No tengo por qué decírselo“, dijo en la Oficina Oval.

Hasta ahora, Estados Unidos ha llevado a cabo múltiples ataques aéreos desde septiembre contra presuntos barcos transportistas de drogas en el Caribe y el Pacífico, causando al menos 99 muertos y provocando un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones, pero nunca en tierra, como se ha especulado será el siguiente paso.

Incluso, previo a su discurso de anoche, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que Donald Trump anunciará formalmente una guerra con Venezuela, situación que no sucedió.

Según la Constitución de Estados Unidos, si bien el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, sólo el Congreso tiene la autoridad para declarar formalmente la guerra, un punto planteado no sólo por la oposición demócrata sino también algunos legisladores del partido del presidente, aunque la mayoría de los republicanos lo han apoyado.

“El presidente no ha demostrado tener la autoridad necesaria bajo el derecho estadounidense o internacional para llevar a cabo ataques militares letales contra estos barcos”, dijo el representante demócrata Gregory Meeks durante un debate en la Cámara de Representantes.

“Nadie puede afirmar con credibilidad que estos buques, en algunos casos ni siquiera viajan a Estados Unidos y se encuentran a miles de kilómetros de suelo estadounidense, representan una amenaza inminente para el pueblo estadounidense que justifique el uso de la fuerza militar”, dijo.

Los expertos dicen que Trump podría ordenar ataques militares limitados dentro de Venezuela sin el Congreso, pero sólo temporalmente y sólo si se presentan como defensivos o de alcance limitado.

