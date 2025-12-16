EE.UU. designa como Organización Terrorista al Clan del Golfo

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó este martes al Clan del Golfo, un importante grupo colombiano de tráfico de cocaína, como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGD).

“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Nos comprometemos a negar financiación y recursos a estos terroristas”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el grupo, formado en 2012 por paramilitares desmovilizados, ha forjado vínculos importantes con cárteles mexicanos y es responsable de la violencia generalizada y del desplazamiento de más de 100,000 personas.

El grupo controla territorios donde regula o dirige el mercado de producción de pasta de coca y custodia los cargamentos a lo largo de las rutas de tráfico. Una vez que la pasta de coca llega a los laboratorios de procesamiento de cocaína, también pueden almacenar el producto final antes de enviarlo a las regiones costeras y fronterizas.

Además, participa en otras economías ilícitas, como la minería ilegal de oro y la extorsión, de las que obtiene importantes ganancias, según detalla Insight Crime.

Las operaciones de narcotráfico del Clan del Golfo también han permitido al grupo forjar alianzas con narcotraficantes independientes dentro de Colombia y con grupos narcotraficantes mexicanos como el Cártel de Sinaloa. La cúpula de la organización también ha mantenido relaciones con la ‘Ndrangheta, una mafia italiana, así como con otras redes europeas de narcotráfico, incluyendo grupos criminales de los Balcanes.

La decisión del Gobierno estadounidense se conoce en un momento en el que el Gobierno de Colombia adelanta conversaciones de paz fuera del país con el Clan del Golfo, según informó Bluradio.

El presidente Gustavo Petro, en agosto pasado, explicó que el proceso se apoyaría en un proyecto de ley presentado por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ante el Congreso de la República, el cual buscaba conceder beneficios penales a jefes de bandas criminales bajo un enfoque de justicia restaurativa.

