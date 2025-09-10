“El Gordo”, narco ligado al Clan del Golfo y al Cártel de Sinaloa fue extraditado a EE.UU.

El gobierno de Guatemala extraditó a Estados Unidos a Roberto Carlo Girón Hernández, alias “El Gordo”, quien era buscado por sus actividades relacionadas al narcotráfico al estar ligado con dos de los grupos criminales más peligrosos: el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado, la Embajada de EE.UU. en Guatemala dio a conocer la extradición calificando a Girón Hernández como un narcotraficante “significativo”.

De acuerdo con el comunicado, “El Gordo” era el encargado de coordinar con el Clan del Golfo el envío de toneladas de cocaína al Cártel de Sinaloa con destino a los Estados Unidos.

¡Otra gran extradición y un narcotraficante significativo en manos de la justicia de EE.UU.! Roberto Carlo Girón Hernández, también conocido como "Gordo" y "RC," fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos ante @USAO_SDFL por coordinar con el Clan del Golfo el envío de… pic.twitter.com/lcpAfkaYwE — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 9, 2025

La Embajada estadounidense resaltó que la captura y extradición fueron posibles gracias a la coordinación entre el Departamento de Justicia, la DEA, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y las autoridades guatemaltecas.

Girón Hernández fue solicitado por la justicia del Distrito Sur de la Florida y fue capturado el pasado 3 de febrero en Guatemala. Si es condenado podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Su arresto se dio gracias a un operativo ejecutado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA). La acción se desarrolló en el kilómetro 14 de la carretera a El Salvador.

Girón se convirtió en ese entonces en el quinto capturado con orden de extradición en lo que va del año. Las autoridades destacan que estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto para frenar el narcotráfico y reducir el poder de las estructuras criminales que operan en la región.

Sigue leyendo:

– Alcalde de Guatemala es extraditado a Estados Unidos por conspiración para narcotráfico.

– Extraditan a narco que figuraba entre los 100 más buscados por EE.UU.