Alcalde de Guatemala es extraditado a Estados Unidos por conspiración para narcotráfico

Las autoridades guatemaltecas extraditaron a Estados Unidos a Romeo Ramos Cruz, exalcalde acusado de haber integrado una red de tráfico de cocaína, informaron el miércoles el Ministerio del Interior y la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala.

Según informó el Departamento de Justicia, entre 2022 y 2024, cuando era alcalde del municipio sureño de Santa Lucía Cotzumalguapa, Romeo Ramos Cruz fue “miembro clave” de una organización en Guatemala dedicada al transporte de cocaína hacia el mercado de Estados Unidos, según la misión diplomática.

. Durante este periodo, Ramos Cruz ocupó un cargo público como alcalde del municipio de Santa Lucía, en el departamento guatemalteco de Escuintla, y se le acusa de haber aprovechado su cargo oficial para facilitar las operaciones de la organización. Como parte de la conspiración.

Ramos Cruz presuntamente utilizó su autoridad y acceso para coordinar la logística y el transporte de cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos. En una ocasión, accedió a ayudar a camuflar un cargamento de cocaína de Venezuela a Guatemala como un envío de cemento. También preparó una carta con membrete municipal oficial para que el cargamento evadiera la inspección de las autoridades guatemaltecas.

Detenido en mayo, Ramos Cruz, de 57 años, fue extraditado el lunes “bajo estrictas medidas de seguridad” por delitos de narcotráfico, dijo este miércoles en X el ministro del Interior de Guatemala, Francisco Jiménez.

El exalcalde, conocido como “Alfa”, fue entregado a una corte del distrito de Columbia, en Washington D.C., y el martes asistió a su primera comparecencia, agregó la embajada estadounidense en un comunicado.

Si es declarado culpable, Ramos Cruz enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

