Estados Unidos realiza nuevo ataque a una embarcación en el Pacífico dejando 4 muertos

Cuatro personas murieron este miércoles en un ataque militar estadounidense contra un supuesto barco narcotraficante en el Pacífico Oriental, según informó el Pentágono. Este es el último de una serie de ataques que se remontan a principios de septiembre y que Estados Unidos ha llevado a cabo contra lo que afirma son embarcaciones narcotraficantes en la región.

En una publicación en redes sociales, el Comando Sur de EE.UU., que supervisa las operaciones militares estadounidenses en Centroamérica y Sudamérica, indicó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el “ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales”.

Como ha ocurrido en ataques anteriores, el Comando Sur también publicó un video no clasificado que muestra el barco en el momento del impacto.

“Inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, declaró el Comando Sur.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

Las víctimas fueron descritas como “cuatro narcoterroristas masculinos”. El ejército estadounidense no proporcionó ninguna prueba que respaldara las acusaciones de que el barco transportaba drogas, según informó CBS News.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo 26 ataques contra presuntos buques narcotraficantes en el Pacífico Oriental o el Caribe desde el 2 de septiembre, matando al menos a 99 personas, según el Pentágono.

El nuevo ataque fue anunciado minutos antes de que el presidente, Donald Trump, realizara un anuncio desde la Casa Blanca, en el que hizo un balance de los primeros once meses de su administración.

El pasado martes Trump ordenó incautar todos los petroleros venezolanos sancionados, como hicieron con uno la semana pasada en el Caribe que fue remolcado hasta un puerto estadounidense.

En las últimas semanas, los ataques han sido objeto de un renovado escrutinio después de que la Casa Blanca, tras un informe de The Washington Post, confirmara que en el ataque del 2 de septiembre, un mismo barco fue alcanzado dos veces, lo que se ha descrito como un “doble golpe” o ataque consecutivo.

Un total de 11 personas murieron en ambos ataques el 2 de septiembre, según el ejército estadounidense.

Si bien el video de los ataques del 2 de septiembre se ha mostrado a algunos legisladores del Congreso en sesiones informativas clasificadas, se ha presionado al Pentágono para que lo publique. Sin embargo, Hegseth afirmó que no lo haría.

“Por supuesto que no vamos a publicar un video ultrasecreto, completo y sin editar de eso al público en general”, declaró Hegseth a la prensa.

Algunos legisladores y expertos legales han argumentado que el segundo ataque podría constituir un crimen de guerra.

Los ataques a embarcaciones han formado parte de una campaña de presión del gobierno de Trump contra el asediado líder venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de estar involucrado en el tráfico de drogas a Estados Unidos y de colaborar con los cárteles de la droga.

Venezuela ha criticado los ataques a embarcaciones, y Maduro niega colaborar con los cárteles de la droga. El gobierno venezolano ha acusado al gobierno de Trump de buscar un cambio de régimen.

