Secretario Hegseth descarta hacer público segundo video de ataque a embarcación en el Caribe

En medio de cuestionamientos por violaciones a leyes internacionales y derechos humanos, el secretario Heghseth rechazó revelar video de ataque en el Caribe

El secretario Pete Hegseth dio un reporte a senadores sobre ataques en el Caribe y el Pacífico. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Por  Jesús García

Tras reuniones privadas con algunos senadores, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, descartó hacer público el segundo video del ataque a una embarcación en el Caribe en septiembre, la cual desató polémica por la orden de “matar a todos”.

“De acuerdo con la política de largo tiempo […] la política del Departamento de Defensa, por supuesto, no vamos a publicar un video completo, sin editar y de altamente secreto de eso al público en general”, dijo Hegseth a los periodistas tras la reunión con senadores.

El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York), criticó el reporte que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, entregó sobre los ataques en el Caribe y el Pacífico.

“La administración llegó a esta sesión informativa con las manos vacías”, dijo Schumer.

El senador consideró que la falta de transparencia del gobierno del presidente Donald Trump sobre el ataque del 2 de septiembre pasado –el primer de la estrategia en mar abierto– abona a la desconfianza sobre las operaciones.

“Si no pueden ser transparentes en esto, ¿cómo se puede confiar en su transparencia en todos los demás asuntos que se debaten en el Caribe? Todos los senadores tienen derecho a verlo”, asestó Schumer.

