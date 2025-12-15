EE.UU., bombardea otras tres embaciones en el Pacífico y mata a ocho personas

El Comando Sur de Estados Unidos informó en sus redes sociales que había atacado tres embarcaciones en el Pacífico Oriental como parte de las operaciones contra lanchas que presuntamente transportan drogas. Según su versión, y sin que diera a conocer pruebas que lo demuestren, dichas embarcaciones “estaban vinculadas al narcotráfico y eran operadas por organizaciones catalogadas como terroristas”.

El saldo de la operación fue de ocho personas muertas, en una nueva fase de la campaña que Washington impulsa para frenar el tráfico de drogas en aguas internacionales.

En el mensaje publicado en la red social X, el comando indicó que “el 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta (Force Southern Spear) llevó a cabo ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.

“Ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, precisó el comando militar, sin ofrecer detalles sobre la nacionalidad de las víctimas ni el tipo de cargamento que transportaban.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Operación Southern Spear intensifica acciones en alta mar

Estos ataques forman parte de la llamada Operación Southern Spear, una campaña impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump que busca debilitar las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de narcóticos hacia Estados Unidos.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta esta fecha, al menos 95 personas han muerto en operaciones similares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

El Senado convocó a los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, para que rindan cuentas sobre las operaciones militares que la Administración del presidente Donald Trump mantiene en el Caribe. Crédito: Alex Brandon | AP

El Comando Sur recordó que apenas el pasado 4 de diciembre fuerzas estadounidenses atacaron otra lancha en el Pacífico Oriental, en un operativo que dejó cuatro personas muertas.

Las autoridades sostienen que estas acciones se realizan en aguas internacionales y bajo marcos legales que permiten el uso de la fuerza contra amenazas consideradas transnacionales.

Sin embargo, la intensificación de los ataques ha generado preocupación entre analistas y organizaciones civiles, que advierten sobre los riesgos de una estrategia militarizada contra el narcotráfico y la falta de información independiente que confirme la identidad de las personas abatidas en alta mar.

Sigue leyendo: