Pago confirmado de $2,000 del Seguro Social el 3 de marzo: para quiénes

Marzo arranca con dinero en camino para miles de beneficiarios en Estados Unidos. Si escuchaste en algún lado de que habría pagos del Seguro Social cercanos a los $2,000 dólares el 3 de marzo, es cierto y aquí te explicamos exactamente quiénes lo reciben y por qué este grupo cobra antes que el resto.

La Administración del Seguro Social (SSA) realizará su primera ronda de pagos de marzo el martes 3. Ese día enviará beneficios a dos grupos específicos que forman parte de los programas de jubilación, sobrevivientes o Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

El primer grupo lo conforman los beneficiarios de larga duración. Se trata de personas que han estado recibiendo pagos de jubilación, SSDI o beneficios para sobrevivientes desde antes de mayo de 1997. Este grupo tiene un calendario distinto al de la mayoría y suele recibir su dinero al inicio de cada mes.

El segundo grupo incluye a quienes reciben beneficios de jubilación, SSDI o sobrevivientes y, además, están inscritos en el programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Este programa está dirigido a personas mayores de 65 años o con discapacidad que tienen ingresos y recursos limitados.

Es importante aclarar que el pago del SSI correspondiente a marzo se envió el viernes 27 de febrero. Esto ocurre porque cuando la fecha regular cae en fin de semana o muy cerca del inicio de mes, la SSA adelanta el depósito.

En cuanto al monto, no todos recibirán exactamente $2,000 dólares. Sin embargo, el promedio mensual para trabajadores jubilados es de $2,074.53 dólares, según las cifras más recientes de la SSA. Los trabajadores con discapacidad reciben en promedio $1,633.48 dólares al mes. Por su parte, los beneficios para sobrevivientes promedian $1,622.32 dólares mensuales.

Los jubilados representan cerca del 75% de los más de 70 millones de beneficiarios del Seguro Social en el país. Por eso, cuando se habla de pagos cercanos a $2,000 dólares, generalmente se hace referencia al promedio que reciben los trabajadores retirados.

Para quienes no forman parte de los grupos que cobran el 3 de marzo, el calendario sigue otro patrón. La mayoría de los beneficiarios recibe su pago el segundo, tercer o cuarto miércoles del mes. La fecha depende del día de nacimiento del trabajador cuyos impuestos generaron el beneficio.

Las personas nacidas entre el 1 y el 10 cobran el miércoles 11 de marzo .

. Quienes nacieron entre el 11 y el 20 reciben su pago el miércoles 18 .

. Y los nacidos entre el 21 y el 31 lo obtienen el miércoles 25.

La SSA ofrece dos métodos electrónicos para recibir el dinero. El primero es el depósito directo en una cuenta bancaria. Los beneficiarios pueden registrar o actualizar su información a través del portal “my Social Security” en el sitio oficial de la agencia.

La segunda opción es la tarjeta Direct Express. Es una tarjeta de débito especial para quienes no tienen cuenta bancaria. Los fondos federales se cargan automáticamente cada mes en esa tarjeta.

Este 3 de marzo es un día muy esperado para millones de jubilados y discapacitados del Seguro Social. Aunque de manera oficial no son el primer grupo de beneficiarios de este mes, sí son los primeros en recibir su pago este mes. Revisen sus cuentas y administren ese dinero para que les rinda.

