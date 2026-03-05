Reembolsos de aranceles costarían $23 millones diarios en intereses por retrasos: informe

El reciente fallo de un juez federal de Nueva York, que estableció que el gobierno de los Estados Unidos tendría que reembolsar el pago de aranceles a las empresas, ha sido el segundo golpe fuerte en menos de un mes a la administración de Donald Trump y su política económica. Ahora, lo que pocos te dicen es que eso le costará a los contribuyentes estadounidenses. Un nuevo informe advirtió que los intereses acumulados por ese dinero retenido podrían sumar $23 millones de dólares diarios, una cifra que aumentaría cuanto más se demore la devolución.

El cálculo proviene de un análisis del Instituto Cato, un centro de investigación no partidista con sede en Washington. De acuerdo con el reporte, el gobierno federal podría deber hasta $175 mil millones de dólares en reembolsos de aranceles, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara gran parte de los impuestos a las importaciones que habían sido aplicados bajo poderes de emergencia.

La estimación de hasta $175 mil millones de dólares en aranceles potencialmente reembolsables se basa en proyecciones económicas, entre ellas las del Modelo Presupuestario Penn Wharton de la Universidad de Pensilvania, que analizan cuánto dinero pudo haber recaudado el gobierno antes de que los tribunales declararan ilegales esos impuestos.

Según el estudio del Instituto Cato, los retrasos en devolver ese dinero a los importadores implican intereses que ya se están acumulando. Scott Lincicome, vicepresidente de economía general del Instituto, explicó que el pago de intereses es una obligación legal cuando el gobierno cobra aranceles de forma indebida, ya que las empresas pierden acceso a ese capital durante el tiempo que permanece en manos del gobierno.

“Si importas un producto y pagas un arancel que el gobierno determina que fue incorrecto, recuperas tu dinero con intereses, porque ese capital estuvo inmovilizado”, comentó Lincicome a CBS News.

El informe estima que la demora representa alrededor de $700 millones de dólares al mes, lo que equivale aproximadamente a $23 millones de dólares por día, dinero que el gobierno tendría que pagar además de los reembolsos originales.

Las tasas de interés de estos reembolsos se determinan utilizando los porcentajes aplicados a reembolsos corporativos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Actualmente, las normas contemplan tasas aproximadas de 6% para importaciones menores a $10,000 dólares y 4.5% para montos superiores, lo que significa que cada retraso aumenta el monto final a pagar.

El Instituto Cato estima que, si el proceso de devolución se extendiera durante un año completo, los intereses adicionales sobre los aranceles considerados ilegales podrían alcanzar $8.4 mil millones de dólares.

“No sé qué argumentará la administración, pero la ley dice —y los tribunales han sido claros— que exigirán reembolsos con intereses”, afirmó Lincicome.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estima que la cifra de aranceles cobrados es menor. Según sus cálculos, hasta finales de 2025, el gobierno federal había recaudado $134 mil millones de dólares en aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Mientras tanto, el proceso judicial para devolver el dinero sigue avanzando. Esta semana, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos rechazó una solicitud de la administración Trump que buscaba retrasar los reembolsos, decisión que abre la puerta para que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos establezca el procedimiento para compensar a las empresas que impugnaron los aranceles.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai defendió la política comercial del presidente Donald Trump.

“Gracias a los aranceles del presidente Trump, los estadounidenses han visto enfriarse la inflación, acelerarse el crecimiento económico y llegar billones de dólares en inversiones a la manufactura estadounidense, además de nuevos acuerdos para reducir los precios de medicamentos recetados y poner fin a prácticas comerciales extranjeras injustas”, afirmó. “Los estadounidenses continúan cosechando los beneficios del poderoso uso de aranceles por parte del presidente Trump”.

Varias empresas multinacionales ya han iniciado demandas para recuperar el dinero pagado bajo la ley IEEPA, entre ellas Bausch & Lomb, Dyson, FedEx y L’Oréal. En el caso de FedEx, la compañía también ha prometido reembolsar a remitentes y consumidores que asumieron esos cargos si finalmente logra recuperar los fondos, mientras el costo potencial para el gobierno continúa aumentando con cada día que pasa sin resolverse el proceso de devolución.

También te puede interesar: