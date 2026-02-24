FedEx demanda al gobierno de Trump por un “reembolso total” de los aranceles

La batalla por los aranceles impuestos durante la presidencia de Donald Trump entra en una nueva fase. FedEx decidió acudir a los tribunales para exigir la devolución completa del dinero que pagó bajo una política comercial que la Corte Suprema declaró ilegal. La compañía busca recuperar millones de dólares y sentar un precedente para otras empresas afectadas.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Es el primer gran caso que reclama formalmente reembolsos después de que la Corte Suprema determinara la semana pasada que el presidente excedió su autoridad al aplicar aranceles globales invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

El máximo tribunal no aclaró si las empresas que pagaron esos aranceles tienen derecho automático a recibir su dinero de vuelta. Ese vacío legal abre la puerta a una ola de litigios en tribunales inferiores. Expertos en comercio internacional anticipan años de disputas judiciales por miles de millones de dólares recaudados durante el último año.

FedEx solicitó que el tribunal ordene a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reembolsar todos los gravámenes pagados bajo la IEEPA.

“Este Tribunal tiene jurisdicción y autoridad para ordenar reparaciones y reembolsos de los derechos IEEPA pagados por los importadores”, escribió FedEx en su demanda. “Los demandantes han pagado los derechos IEEPA a los Estados Unidos y, por lo tanto, han sufrido daños causados ??por esas órdenes”.

La empresa ya había advertido el impacto financiero de estas políticas. En una llamada de resultados trimestrales el año pasado, ejecutivos anticiparon que los aranceles podrían representar un golpe de hasta mil millones de dólares en sus ganancias proyectadas para 2025.

En su demanda, FedEx pidió el reembolso de “los aranceles cobrados a los demandantes en todas las entradas sujetas a aranceles IEEPA, con intereses según lo dispuesto por la ley“. También solicitó fondos adicionales para cubrir honorarios legales.

La compañía se suma a otras grandes corporaciones que también cuestionaron los aranceles antes del fallo de la Corte Suprema, como Costco, Revlon y Bumble Bee Foods.

El caso llegó al máximo tribunal tras demandas impulsadas por pequeñas empresas, entre ellas el importador de vinos V.O.S. Selections y el fabricante de juguetes Learning Resources.

El fallo afecta específicamente los aranceles emitidos bajo la IEEPA. Incluye las llamadas tarifas “recíprocas” aplicadas a decenas de países y aquellas vinculadas al tráfico de drogas impuestas a Canadá, México y China. No impacta otros aranceles establecidos bajo leyes distintas, como los que gravan el acero, el aluminio o ciertos vehículos importados.

Tras la decisión judicial, Trump amenazó con imponer un nuevo arancel global del 15% utilizando una ley comercial de 1974. Esa norma permite al presidente establecer gravámenes por un máximo de 150 días para enfrentar déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de los medios de comunicación.

El caso de FedEx podría marcar el rumbo de futuras reclamaciones.

