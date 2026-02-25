Las tasas hipotecarias están en su nivel más bajo en casi 4 años

El mercado de vivienda en Estados Unidos sigue brindando noticias alentadoras para quienes buscan hacer crecer su patrimonio o hacerse de uno por primera vez. Las tasas hipotecarias cayeron con fuerza y alcanzaron su punto más bajo desde septiembre de 2022. Aunque esto representa un alivio para algunos propietarios, los compradores siguen mostrando signos moderados.

La tasa promedio para hipotecas a 30 años con tasa fija y montos de hasta $832,750 dólares bajó a 6.09%. La semana anterior estaba en 6.17%. Es el nivel más bajo en casi cuatro años.

Pese a la caída, el volumen total de solicitudes hipotecarias apenas aumentó 0.4% en la semana, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés). El dato sugiere que muchos consumidores siguen actuando con cautela.

El mayor movimiento se vio en el refinanciamiento. Las solicitudes subieron 4% frente a la semana anterior y están 150% por encima del nivel de hace un año. En ese momento, las tasas eran 79 puntos básicos más altas y la actividad era muy baja.

Tal como lo señalan estas cifras, muchos propietarios están aprovechando ahora para reducir su pago mensual o mejorar las condiciones de su préstamo. Sin embargo, el fuerte aumento anual también refleja que la base comparativa del año pasado era débil.

En contraste, las solicitudes para comprar vivienda bajaron 5% en la semana, aunque se mantienen 12% arriba en comparación anual. Las tasas más bajas ayudan a la asequibilidad, pero no son el único factor en juego.

Los precios de las casas siguen ligeramente más altos que hace un año. Además, la incertidumbre económica continúa pesando sobre las decisiones familiares.

La firma inmobiliaria Redfin informó que casi 40,000 contratos de compraventa fueron cancelados en enero en todo el país. Eso equivale al 13.7% de las viviendas que habían entrado en contrato. Es el nivel más alto para un mes de enero desde 2017.

Al mismo tiempo, más prestatarios están optando por hipotecas de tasa ajustable, conocidas como ARM. Estas ofrecen tasas iniciales más bajas, aunque implican mayor riesgo a futuro.

“La participación de las ARM se mantuvo por encima del 8%, ya que las tasas ARM permanecieron más de 80 puntos básicos por debajo de las tasas fijas conformes”, indicó Joel Kan, economista de MBA, en un comunicado.

¿Es buen momento para actuar?

Tal como lo señalan algunos expertos, este entorno puede abrir una oportunidad, especialmente para refinanciar. No obstante, una tasa de 6.09% sigue siendo elevada frente a los mínimos históricos más recientes.

Asimismo, hay algunos especialistas que consideran que las tasas de interés hipotecaria no deberían ser un factor para determinar si debes o no comprar una casa (aunque sí ayuda). Lo fundamental es que tengas un ahorro considerable para dar el down payment (anticipo) y que hagas los números para saber si te puedes permitir pagar una hipoteca durante el periodo del préstamo. Tomando en cuenta las cifras de los años recientes, es una tasa que puede ser atractiva para muchos compradores, por lo que, si tienes los fondos, quizás sea el momento de comprar.

Eso sí, en lo que coinciden todos los especialistas es en no cronometrar el mercado ni esperar a que las tasas sean más bajas para comprar, porque nadie sabe lo que pueda surgir en el futuro.

Antes de tomar una decisión, conviene revisar el presupuesto, la estabilidad laboral y los planes a largo plazo. Las tasas pueden cambiar nuevamente. Analizar opciones con distintos prestamistas puede marcar una diferencia significativa en el costo total del préstamo.

