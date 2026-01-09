Comprar casa en California será más caro y competitivo en 2026

Comprar vivienda en California nunca ha sido sencillo, pero 2026 podría elevar aún más el nivel de dificultad. Los nuevos análisis del mercado inmobiliario apuntan a un escenario donde la competencia entre compradores se intensificará y los precios retomarán una tendencia alcista, especialmente en las zonas más demandadas del estado. Para quienes planean dar el paso hacia la compra de una casa, entender este contexto será clave para evitar decisiones apresuradas o, sobre todo, costosas.

De acuerdo con el informe de mercados más competitivos de Zillow, la principal fuerza detrás de esta presión es la escasez de inventario. Esta falta de viviendas disponibles no solo afecta al Noreste del país, sino también a varios mercados de la costa de California, donde la demanda continúa superando ampliamente a la oferta. El resultado ha sido un ciclo de ventas rápidas, ofertas múltiples y valores que se mantienen elevados.

Aunque Hartford, Connecticut, encabeza la lista nacional de los mercados más competitivos para 2026, California no queda al margen. Ciudades como San José y Los Ángeles aparecen dentro del top 10, lo que confirma que el estado sigue siendo uno de los territorios más disputados para los compradores.

En San José, el valor promedio de la vivienda supera los $1.55 millones de dólares, mientras que en Los Ángeles ronda los $942,000 dólares, cifras que reflejan la fuerte presión sobre los precios.

Zillow explica que su ranking se basa en varios factores combinados. Entre ellos destacan el crecimiento pasado y proyectado del valor de las viviendas, la rapidez con la que se venden, la proporción de propiedades que se cierran por encima del precio de lista y la relación entre el crecimiento del empleo y la construcción de nuevas viviendas. En California, estos indicadores siguen mostrando un desbalance persistente.

“La competencia entre compradores será intensa y los vendedores tendrán la ventaja en los mercados más competitivos de este año“, afirmó Mischa Fisher, economista jefe de Zillow.

En su análisis, Fisher subraya que los compradores deberán apoyarse en todos los recursos disponibles para no quedar fuera del mercado.

“En el mercado actual, la asequibilidad es fundamental, pero cualquier mejora en 2026 dependerá de la ubicación“, añadió en el informe.

En el caso específico de California, la ubicación es determinante. Mientras algunas áreas muestran ligeras caídas recientes en precios, como ocurrió en 2025, el pronóstico para 2026 apunta a una recuperación moderada.

Zillow estima que los valores de las viviendas a nivel nacional aumentarán alrededor de 1.7%, impulsados por una reducción gradual de las tasas hipotecarias hacia el 6%. Este ajuste podría atraer nuevamente a más compradores, intensificando la competencia.

San José destaca no solo por sus precios elevados, sino también por su alto índice de actividad del mercado. A pesar de una disminución previa en el crecimiento anual del valor de las viviendas, el pronóstico indica un repunte para 2026. Esto sugiere que quienes entren al mercado podrían enfrentar guerras de ofertas similares a las de años anteriores, aunque con márgenes más ajustados.

Los Ángeles, por su parte, muestra un panorama parecido. Aunque el crecimiento reciente de precios ha sido limitado, el inventario sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esta escasez mantiene la presión sobre los compradores, especialmente en vecindarios bien ubicados y con acceso a empleo y servicios.

El informe de Zillow también señala que los mercados más competitivos comparten un patrón común. Hay pocos recortes de precio y una alta proporción de viviendas que se venden por encima del valor inicial. En otras regiones del país, como Hartford, más del 66% de las propiedades se vendieron por encima del precio solicitado. Aunque California no alcanza ese nivel extremo, la tendencia es similar en zonas clave.

Ante este panorama, la preparación financiera se vuelve indispensable. Zillow recomienda que los compradores revisen y fortalezcan su historial crediticio. Incluso los pagos de renta realizados a tiempo pueden ayudar a mejorar el puntaje. Comparar opciones hipotecarias y obtener una preaprobación antes de buscar vivienda puede marcar la diferencia en un mercado tan competitivo.

