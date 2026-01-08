Trump busca impedir que empresas compren viviendas unifamiliares para bajar precios de casas

Comprar una casa se ha convertido en una meta cada vez más lejana para millones de familias en Estados Unidos. Frente a ese panorama, el presidente Donald Trump anunció una nueva iniciativa que apunta directamente a uno de los actores más cuestionados del mercado inmobiliario. Su objetivo es frenar la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes empresas para aliviar la presión sobre los precios.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Trump aseguró que tomará medidas inmediatas para bloquear la adquisición de más casas por parte de inversionistas institucionales. Según el mandatario, esta práctica ha reducido las oportunidades de compra para personas y familias que buscan una vivienda propia.

“Estoy tomando medidas inmediatas para prohibir que grandes inversionistas institucionales compren más viviendas unifamiliares, y pediré al Congreso que lo convierta en ley“, escribió Trump. “Las personas viven en casas, no las corporaciones”.

Trump adelantó que ofrecerá más detalles sobre su propuesta durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a finales de este mes. Hasta ahora, la Casa Blanca ha evitado ampliar la información sobre cómo se implementaría esta restricción o qué tipo de empresas quedarían específicamente afectadas.

La reacción del mercado fue casi inmediata. Las acciones de importantes compañías dedicadas al alquiler y administración de viviendas cayeron con fuerza tras el anuncio. Invitation Homes registró una baja superior al 7%. American Homes 4 Rent perdió 6.3%. Blackstone, uno de los mayores grupos de inversión con presencia en el sector residencial, retrocedió más de 4%.

“Es una idea atractiva para los populistas MAGA (siglas del famoso eslogan del presidente: Make America Great Again – Hacer a América Grande Otra Vez) y una política que el vicepresidente J.D. Vance ha apoyado constantemente”, declaró Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, en una nota de investigación. “Que se presente ahora es un indicador de la preocupación del equipo de Trump por el impacto de la asequibilidad de la vivienda en las elecciones de mitad de mandato”.

Seiberg anticipa que tanto la Cámara de Representantes como el Senado podrían aprobar legislación bipartidista para respaldar la orden presidencial.

“Nuestra visión es que muchos republicanos en el Congreso preferirán ceder en este punto antes que confrontar al presidente”, añadió.

En términos generales, los inversionistas institucionales representan una porción pequeña del mercado. Un análisis del American Enterprise Institute indicó que estas empresas poseen cerca del 1% del total de viviendas unifamiliares en el país. El estudio define a estos actores como aquellos que tienen al menos 100 propiedades. Sin embargo, su presencia es mayor en ciertas ciudades como Atlanta, Dallas y Houston.

Aun así, diversos estudios advierten que su impacto puede ser significativo a nivel local. En 2024, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental concluyó que una alta concentración de viviendas en manos de inversionistas puede elevar tanto los precios de compra como los alquileres en determinadas zonas.

Organizaciones defensoras de propietarios han respaldado la propuesta.

“Nos alegra que la administración esté enfocándose de lleno en la vivienda y su asequibilidad”, comentó Colin Allen, director ejecutivo de la American Property Owners Alliance. “Cada casa que compra un inversionista institucional es una menos disponible para una familia”.

El contexto es complejo. Más del 75% de las viviendas en Estados Unidos son consideradas inaccesibles para la mayoría de los estadounidenses, según Bankrate. Además, solo el 24% de las compras en 2024 fueron realizadas por compradores primerizos, muy por debajo del 50% registrado en 2010, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

No todos los expertos están convencidos de que la prohibición sea la solución adecuada. Edward Pinto, investigador del American Enterprise Institute, advirtió que estos inversionistas también cumplen una función. Explicó que compran viviendas deterioradas, las rehabilitan y las reincorporan al mercado. Limitar su participación podría generar efectos no deseados y reducir aún más la oferta disponible.

Pinto sostiene que una alternativa más efectiva sería incentivar la construcción de nuevas viviendas y permitir un mejor uso del inventario existente. Esto incluiría facilitar el alquiler de habitaciones sin carga fiscal y promover cambios regulatorios a nivel estatal.

También te puede interesar: