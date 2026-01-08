Administración Trump reanuda el embargo de salarios por mora en préstamos estudiantiles

El regreso de una política que muchos creían superada vuelve a generar inquietud entre millones de familias. La administración Trump ha retomado el embargo de salarios y la retención de beneficios federales a prestatarios con préstamos estudiantiles en mora. La medida marca un giro contundente en la política de alivio financiero que se había mantenido en pausa durante los años posteriores a la pandemia.

Tras un prolongado período de flexibilidad iniciado durante la crisis sanitaria, el gobierno federal ha comenzado a reactivar los mecanismos de cobro forzoso. El Departamento de Educación confirmó que se reanudarán las acciones de recaudación contra quienes no han cumplido con sus pagos, incluyendo el embargo directo del sueldo. Esta decisión afecta principalmente a prestatarios cuyos préstamos federales han caído en estatus de incumplimiento.

Uno de los factores clave en este cambio es el desmantelamiento del plan SAVE, por las siglas en inglés de Ahorro en una Educación Valiosa. En diciembre de 2025, la administración Trump anunció un acuerdo legal propuesto para eliminar definitivamente este programa. Con ello, se dio por terminado el intento de la administración Biden de reducir o condonar una deuda estimada en $200 mil millones de dólares que afectaba a cerca de cinco millones de personas.

Más de siete millones de prestatarios inscritos en SAVE permanecieron en indulgencia administrativa desde junio de 2024. Durante ese tiempo, no estaban obligados a realizar pagos. Sin embargo, los intereses de sus préstamos comenzaron a acumularse nuevamente en agosto de 2025. Posteriormente, el gobierno anunció que, a partir del 7 de enero, se reanudaría el embargo de salarios para quienes estuvieran atrasados en sus pagos, según diversos reportes.

No todos los prestatarios enfrentan el mismo riesgo. Estar atrasado no implica automáticamente un embargo. De acuerdo con la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, un préstamo entra en mora desde el primer día después de un pago omitido. Esto puede derivar en cargos por demora y afectar el historial crediticio, pero no activa de inmediato las medidas más severas.

El problema surge cuando la falta de pago se prolonga. Si una persona deja de pagar durante 270 días, su préstamo federal entra oficialmente en incumplimiento. En ese momento, el gobierno puede iniciar procesos de cobro involuntario. Esto incluye el embargo del salario, la retención de reembolsos de impuestos o la deducción de otros beneficios federales.

El embargo salarial es un procedimiento legal mediante el cual una parte del ingreso del trabajador se desvía automáticamente para saldar una deuda. En el caso de préstamos estudiantiles federales, el gobierno puede retener hasta el 15% del sueldo sin necesidad de una orden judicial. Según ADP, empresa especializada en nómina, los empleadores están obligados a cumplir estas órdenes o enfrentar sanciones legales.

Otro mecanismo clave es el Programa de Compensación del Tesoro. Este sistema permite al gobierno cobrar deudas pendientes reteniendo reembolsos de impuestos y beneficios federales. La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes aclara que esto puede incluir cheques del Seguro Social. En estos casos, se puede retener hasta el 100% del reembolso de impuestos y hasta el 25% de los beneficios del Seguro Social.

Antes de que comiencen estas retenciones, el prestatario recibe notificaciones formales. Primero, una carta del Grupo de Resolución de Incumplimientos del Departamento de Educación, detallando la deuda y las opciones disponibles. Si no hay respuesta ni acción correctiva durante más de 360 días, el gobierno puede proceder con el embargo. Para las compensaciones del Tesoro, se envía un aviso con al menos 65 días de anticipación.

