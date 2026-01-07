La gasolina podría tener el precio más bajo este año desde 2020

Después de años de precios elevados y presupuestos ajustados, los conductores en Estados Unidos podrían recibir un alivio inesperado al llenar el tanque. Las proyecciones más recientes apuntan a que la gasolina se moverá en niveles que no se veían desde hace más de un lustro. Este cambio responde a una combinación de factores energéticos y económicos que están modificando el panorama para millones de hogares.

De acuerdo con un nuevo análisis de GasBuddy, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos podría ubicarse este año en $2.97 dólares por galón. Esa cifra representa una caída de 13 centavos frente al promedio de 2025. De confirmarse esta tendencia, sería el nivel más bajo registrado desde 2020.

El descenso no es casual. GasBuddy explica que el cierre de 2025 ya mostró señales claras de alivio, cuando el precio promedio nacional cayó por debajo de los $3 dólares por galón. Entre las razones principales se encuentran una fuerte producción en refinerías, precios más bajos del petróleo, una oferta robusta de crudo y una demanda estacional más débil.

“No es un regreso al combustible ultra barato, pero por primera vez en mucho tiempo, el viento claramente sopla a favor de los conductores”, señaló Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, en el comunicado de la empresa.

Aunque el promedio anual se perfila por debajo de los $3 dólares, los precios no se mantendrán estáticos. GasBuddy anticipa un año con movimientos normales y algunos sobresaltos. Factores como el clima, la demanda estacional y los riesgos geopolíticos seguirán influyendo en el mercado.

Según las previsiones, la gasolina podría subir hasta cerca de $3.20 dólares por galón entre la primavera y el inicio del verano. Después de junio, los precios tenderían a bajar, con un promedio cercano a los $2.83 dólares. Este comportamiento coincide con el patrón habitual, en el que los precios suben cuando aumenta la demanda y bajan en los meses de menor consumo.

El impacto real para los consumidores dependerá del estado donde vivan. En regiones como la Costa del Golfo y el sur del país, los precios se mantendrían cómodamente por debajo de los $3 dólares durante gran parte del año. Estados como Texas, Mississippi y Louisiana figuran entre los más económicos, con promedios que rondan entre $2.43 y $2.73 dólares por galón.

La situación es distinta en otras zonas. En California, por ejemplo, GasBuddy proyecta precios promedio que podrían oscilar entre $4.19 y $4.66 dólares. Hawaii y Washington también se ubican entre los estados con la gasolina más cara. En el noreste y en grandes ciudades como Chicago, los conductores podrían ver cifras por encima del promedio nacional.

Aun así, el panorama general es más favorable que en años recientes. GasBuddy estima que los hogares estadounidenses gastarán en promedio $2,083 dólares en gasolina durante el año, una ligera reducción frente al gasto del año anterior. Para muchas familias, este ahorro puede marcar la diferencia en el presupuesto mensual.

Los conductores de vehículos diésel también recibirían un pequeño respiro. El precio promedio nacional del diésel se proyecta en $3.55 dólares por galón, por debajo de los $3.62 registrados en 2025. Aunque la baja es moderada, representa una señal positiva para quienes dependen de este combustible para trabajar o transportar mercancías.

