Bajan precios de leche, queso y mantequilla en EE.UU.: aquí las razones

Después de meses de presión sobre el presupuesto familiar, una señal positiva comienza a notarse en los pasillos del supermercado. Los precios de productos básicos como la leche, el queso y la mantequilla han empezado a bajar. Aunque el alivio no ha sido drástico, la tendencia despierta interés entre consumidores que han resentido la inflación y el aumento generalizado de los alimentos.

La principal explicación está en una combinación de exceso de oferta y una demanda que ha perdido fuerza en ciertos sectores. En Estados Unidos se está produciendo más leche de lo habitual. Esa abundancia termina reflejándose en derivados como el queso y la mantequilla, generando presión a la baja en los precios.

“Tenemos muchísima leche aquí en Estados Unidos ahora mismo”, comentó Stephen Cain, vicepresidente de política económica y análisis de mercado de la Federación Nacional de Productores de Leche, a USA TODAY. “Los ganaderos están produciendo mucha leche, lo que se traduce en una alta producción de productos lácteos, y la demanda interna ha sido algo baja este año”.

En los mercados mayoristas, la caída de precios no es nueva. De acuerdo con Cain, los valores de la leche, el queso y la mantequilla llevan alrededor de un año por debajo de lo normal. Sin embargo, el ajuste más fuerte se ha registrado en los últimos seis meses. La mantequilla y el queso han sido los productos con mayores reducciones, impulsadas directamente por el aumento en la producción de leche.

La producción lechera creció cerca de un 4% este año. En condiciones normales, el aumento suele ser de entre 1.5% y 2%. Ese crecimiento acelerado, combinado con una demanda más moderada, genera un desequilibrio que empuja los precios hacia abajo.

Aun así, los precios mayoristas no siempre se reflejan de inmediato en las tiendas. Cain advirtió que existe un desfase natural.

“Probablemente, empezaremos a ver que los precios al consumidor bajen un poco, pero tomará tiempo para que sigan el ritmo del mercado”, señaló durante la misma entrevista.

También señaló que algunos minoristas tardan más en reducir precios cuando los costos bajan.

La volatilidad reciente también ha sido un factor clave. Phil Plourd, jefe de análisis de Ever.Ag, explicó que el mercado lácteo ha tenido fuertes altibajos en los últimos 18 meses.

“El precio mayorista de la mantequilla estuvo por encima de los $3 dólares por libra durante casi dos años y ahora está aproximadamente a la mitad”, afirmó Plourd al mismo portal.

“Los productores reciben la señal de reducir la producción cuando los precios están bajo presión, pero no pueden simplemente despedir a las vacas”, añadió Plourd. El ciclo productivo depende de factores biológicos y del clima, lo que dificulta ajustes rápidos, aclaró.

En las tiendas, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confirman la tendencia. En noviembre, el galón de leche costaba alrededor de $4 dólares. Esto representa una baja de 4.2% frente a agosto y de 3.4% en comparación con noviembre de 2024. La mantequilla cayó más de 10% tanto frente a agosto como en términos anuales. El queso cheddar también mostró descensos, aunque más moderados.

En cuanto a la demanda, el consumo en supermercados se mantiene relativamente estable. Sin embargo, el sector de servicios de alimentos, como restaurantes y comida rápida, ha visto una reducción. Cain explicó que el consumo de queso cayó 2% en el último año, cuando normalmente crece entre 2% y 3%.

El contexto global también influye. Existe un exceso de oferta de lácteos a nivel mundial, lo que presiona los precios internacionales. Aunque Estados Unidos no depende en gran medida de importaciones o exportaciones, el mercado global marca la pauta.

A pesar de este escenario, la industria sigue invirtiendo. Garth Boyd, consultor de Kearney, indicó que hay más de 53 plantas procesadoras de lácteos en construcción o ampliación en el país. Estas inversiones superan los $10 mil millones de dólares y reflejan una apuesta a largo plazo por nuevos productos como yogur, suero y bebidas proteicas.

Es muy probable que la tendencia en los precios de los productos lácteos puede mantenerse a la baja, debido a todas las circunstancias anteriores. Sin embargo, si a raíz de este tipo de información, aumenta el consumo, ten presente la ley de la oferta y la demanda, en cuanto los hogares normalicen su consumo, los precios podrían detener el descenso y volverlo a elevar. Así funciona la economía.

