¿Cuánto pagaré de impuestos? Estos son los tramos impositivos del IRS

Cada año, cuando se acerca la temporada de impuestos, una de las preguntas más comunes entre los contribuyentes es cuánto deberán pagar al Tío Sam. La respuesta no es única ni automática. Depende del nivel de ingresos, del estado civil y de cómo funciona el sistema de tramos impositivos federales. Entender este esquema es clave para anticipar tu carga fiscal y evitar sorpresas al presentar tu próxima declaración de impuestos.

Hace unos días, el Sistema de Impuestos Internos (IRS) dio a conocer el calendario de la temporada fiscal 2026. Todos los contribuyentes podrán presentar su declaración de impuestos a partir del 26 de enero y tendrán hasta el 15 de abril para hacerlo y pagar los impuestos. Como pasa cada año, esta responsabilidad con el país pone nervioso a cualquiera, especialmente, por el complejo sistema de cálculo y el temor de dejar en la mesa beneficios fiscales, como deducciones, créditos y reembolsos.

El sistema tributario de Estados Unidos es progresivo. Esto significa que no todo tu ingreso se grava con la misma tasa. En lugar de eso, el IRS divide los ingresos en tramos. Cada tramo tiene un porcentaje distinto. Los primeros dólares que ganas pagan menos impuestos. Solo la parte más alta de tu ingreso llega a las tasas más elevadas.

Por si la manera en la que se calculan los impuestos en los Estados Unidos no generaran suficiente confusión, muchos trabajadores no entienden cuáles son las tasas y tramos que se aplicarán en la temporada vigente. En octubre, el IRS dio a conocer los tramos impositivos del 2026, pero eso no significa que las cantidades y las tasas se utilizaran durante esta temporada fiscal, ya que los tramos impositivos del 2025 son otros.

En otras palabras, los impuestos que declararás en 2026 corresponden a los ingresos obtenidos durante el año fiscal 2025. Aunque el IRS anunció en octubre de 2025 los ajustes para 2026, esos nuevos tramos no aplican todavía a la próxima declaración. Esos cambios se usarán hasta que presentes tus impuestos del año 2026, en la temporada fiscal de 2027.

Cómo funcionan los tramos impositivos del IRS

El IRS establece siete tramos impositivos. Cada uno se ajusta anualmente para reflejar la inflación. Si tu salario sube solo al ritmo del costo de vida, es probable que permanezcas en el mismo tramo. Si tus ingresos crecen más rápido que la inflación, podrías pasar a un tramo superior. Si no aumentan, incluso podrías quedarte en uno más bajo.

Por ejemplo, una persona soltera con ingresos gravables de $75,000 dólares en 2025 no paga una sola tasa sobre todo su dinero. Pero que esto no se malentienda, ya que el cálculo se dividiría de la siguiente manera: paga 10% sobre el primer tramo, luego 12% sobre el siguiente, finalmente, 22% solo sobre la parte que excede el límite anterior. El porcentaje más alto nunca se aplica a todo el ingreso.

Tramos impositivos del IRS para 2025

Para remediar las confusiones, los tramos impositivos que se aplicarán para 2025, se dieron a conocer. como cada año, en octubre de 2024. Lo que significa que todos tus ingresos obtenidos en 2025 se calcularán y declararán esta temporada fiscal 2026, con base en las siguientes tablas.

Para contribuyentes solteros:

10% hasta $11,925 dólares

12% sobre ingresos mayores a $11,925 dólares

22% sobre ingresos mayores a $48,475 dólares

24% sobre ingresos mayores a $103,350 dólares

32% sobre ingresos mayores a $197,300 dólares

35% sobre ingresos mayores a $205,525 dólares

37% sobre ingresos mayores a $626,350 dólares

Para parejas casadas que declaran en conjunto:

10% hasta $23,850 dólares

12% sobre ingresos mayores a $23,850 dólares

22% sobre ingresos mayores a $96,950 dólares

24% sobre ingresos mayores a $206,700 dólares

32% sobre ingresos mayores a $394,600 dólares

35% sobre ingresos mayores a $501,050 dólares

37% sobre ingresos mayores a $751,600 dólares

Para jefes de familia:

10% hasta $17,000 dólares

12% sobre ingresos mayores a $17,000 dólares

22% sobre ingresos mayores a $64,850 dólares

24% sobre ingresos mayores a $103,350 dólares

32% sobre ingresos mayores a $197,300 dólares

35% sobre ingresos mayores a $250,500 dólares

37% sobre ingresos mayores a $626,350 dólares

El IRS define como jefe de familia, en términos generales, a quien cubre más de la mitad de los gastos del hogar y mantiene a un dependiente. Por eso, estos contribuyentes tienen límites más altos antes de pasar a un tramo superior.

Ajustes anunciados para el año fiscal 2026

El 9 de octubre de 2025, el IRS anunció los nuevos ajustes fiscales para el año 2026. Estos cambios buscan reflejar el impacto de la inflación y evitar que los contribuyentes paguen más impuestos solo por aumentos salariales nominales. Es importante recordar que estos tramos se aplicarán a los ingresos de 2026, que se declaran en 2027.

Aquí los tramos impositivos para los ingresos que obtengas en 2026:

Contribuyentes solteros:

10% hasta $12,400 dólares

12% de $12,401 a $50,400 dólares

22% de $50,401 a $105,700 dólares

24% de $105,701 a $201,775 dólares

32% de $201,776 a $256,225 dólares

35% de $256,226 a $640,600 dólares

37% más de $640,601 dólares

Parejas casadas declarando juntas:

10% hasta $24,800 dólares

12% de $24,801 a $100,800 dólares

22% de $100,801 a $211,400 dólares

24% de $211,401 a $403,550 dólares

32% de $403,551 a $512,450 dólares

35% de $512,451 a $768,700 dólares

37% más de $768,701 dólares

Recuerda: en esta temporada fiscal vas a declarar impuestos de tus ingresos del 2025, con los primeros tramos impositivos que te presentamos. Es recomendable acercarse a un experto fiscal que te pueda ayudar a presentar tu declaración y a aplicar a los beneficios que pudieras calificar, como el Crédito Tributario por Hijos, el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, entre otros.

También te puede interesar: