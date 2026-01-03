Los reembolsos de impuestos aumentarían en 2026: todo lo que debes saber

El próximo ciclo fiscal podría traer una sorpresa positiva para millones de contribuyentes en Estados Unidos. Los cambios recientes en la ley tributaria abren la puerta a reembolsos más altos en 2026. Sin embargo, el camino para obtenerlos no será automático ni sencillo. Con nuevas deducciones, formularios inéditos y ajustes operativos en el IRS, entender desde cuándo puedes presentar tu declaración será clave para no cometer errores ni enfrentar retrasos.

La temporada de impuestos de 2026 estará marcada por reglas nuevas que aplican por primera vez a las declaraciones federales del año fiscal 2025. Muchos hogares podrían recibir más dinero del esperado. Otros, en cambio, podrían quedarse fuera de los beneficios si no cumplen requisitos específicos o si desconocen los cambios.

¿Cuándo inicia la temporada de impuestos 2026?

Hasta el 31 de diciembre, el IRS no había anunciado la fecha oficial de inicio para aceptar declaraciones federales en 2026. Esto no es inusual, ya que normalmente se confirma en enero. En 2025, la agencia comenzó a recibir declaraciones el lunes 27 de enero.

Expertos fiscales anticipan que podría haber un ligero retraso este año. El lunes 2 de febrero de 2026 aparece como una fecha probable para el arranque, según estimaciones de contadores públicos. De confirmarse, quienes presentan temprano podrían tener que esperar más tiempo para recibir su reembolso.

Un IRS con cambios internos y posibles demoras

La próxima temporada no será una más. El IRS llega a 2026 tras recortes de personal y cambios importantes en su liderazgo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, funge actualmente como comisionado interino del IRS. Además, Frank Bisignano fue nombrado CEO del organismo, una posición nueva que supervisa las operaciones diarias.

Aunque aún no queda claro como estos cambios de liderazgo puedan afectar la próxima temporada fiscal, cuanto mejor prepares tu declaración y la presentes tan pronto como puedas, más tiempo tendrás para reajustar en caso de que lo necesites.

Reembolsos más altos, pero no para todos

Desde la Casa Blanca se ha generado gran expectativa. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business: “La gente va a recibir cheques de reembolso masivos”. Incluso aseguró que será “el ciclo de reembolsos más grande en la historia de Estados Unidos”.

La realidad es más matizada. Según la Tax Foundation, los reembolsos base se han mantenido estables en torno a los $3,100 dólares por contribuyente. No obstante, las nuevas deducciones podrían incrementar el promedio entre $300 y $1,000 dólares adicionales, dependiendo del perfil del contribuyente.

Las nuevas deducciones que pueden marcar la diferencia

La llamada One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio, introdujo beneficios retroactivos al 1 de enero de 2025. Entre los más relevantes destacan:

Una deducción adicional de hasta $6,000 dólares para personas de 65 años o más . Se reduce gradualmente a partir de ingresos de $75,000 en solteros y $150,000 en parejas.

. Se reduce gradualmente a partir de ingresos de $75,000 en solteros y $150,000 en parejas. Deducción por intereses de préstamos para autos de hasta $10,000 dólares al año. Solo aplica a vehículos nuevos ensamblados en Estados Unidos y adquiridos en 2025.

Deducción por propinas de hasta $25,000 dólares , con límites de ingreso.

, con límites de ingreso. Deducción por horas extra de hasta $12,500 dólares para solteros y $25,000 dólares para parejas.

Aumento máximo de $200 dólares en el Crédito Tributario por Hijos .

. Incremento de la deducción estándar.

“En lugar de recibir el beneficio durante el año vía mayor salario neto, muchos lo recibirán de golpe al presentar su declaración”, comentó Garrett Watson, analista de la Tax Foundation.

El nuevo formulario que no puedes ignorar

Para reclamar varias de estas deducciones será obligatorio completar el nuevo Schedule 1-A, un formulario adicional de dos páginas. Aunque existía un borrador a finales de diciembre, no se puede presentar una declaración usando versiones preliminares.

Este formulario aplica incluso si el contribuyente toma la deducción estándar y no detalla gastos.

El fin de los cheques en papel

Otro cambio clave es el método de pago de los reembolsos. El IRS dejará de emitir cheques en papel para la mayoría de los contribuyentes. Solo el 7% recibía su dinero por correo, según datos oficiales.

Quienes no tengan cuenta bancaria deberán usar tarjetas de débito prepagadas o billeteras digitales. Si no se proporciona información bancaria, el reembolso se retrasará. El IRS enviará una carta solicitando los datos y, tras seis semanas, emitirá un cheque solo para evitar el pago de intereses.

¿Cuándo llega el reembolso?

La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días si la declaración es electrónica y el depósito es directo. Sin embargo, los contribuyentes que reclaman el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo deben esperar hasta después de mediados de febrero por ley.

La próxima temporada exigirá preparación, paciencia y atención al detalle. Reunir documentos con anticipación y entender las nuevas reglas puede marcar la diferencia entre un reembolso rápido y uno lleno de complicaciones.

