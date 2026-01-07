Producto de Dwayne Johnson debe pagar $3 millones por acuerdo de demanda: quién califica

Una bebida energética vinculada a una de las figuras más reconocidas del entretenimiento y el deporte llegó a un acuerdo millonario en tribunales federales. ZOA Energy, marca cofundada por Dwayne “The Rock” Johnson, aceptó crear un fondo de $3 millones de dólares para resolver una demanda colectiva. El caso pone el foco en cómo se presentan los ingredientes en productos de consumo masivo y qué derechos tienen los compradores cuando se sienten engañados.

La demanda fue presentada el 23 de octubre de 2023 en el Distrito Norte de California. Los demandantes alegaron que ZOA Energy utilizó tácticas de marketing engañosas al promocionar sus bebidas como libres de conservadores. Según el reclamo, los productos contenían sustancias químicas que contradicen esa afirmación.

“La afirmación de ZOA de que sus productos contienen ‘0 conservantes’ es falsa, ya que cada uno contiene una cantidad significativa del conservante ácido cítrico“, asegura la denuncia federal.

La demanda colectiva también sostuvo que las bebidas incluyen otro conservador químico, el ácido ascórbico. A raíz de estos señalamientos, ZOA Energy decidió llegar a un acuerdo para cerrar el litigio, sin admitir responsabilidad alguna.

“ZOA niega estas alegaciones y sostiene que su etiquetado y marketing son veraces, precisos y cumplen con la ley aplicable”, señalan los registros del caso.

Tras anunciarse el arreglo, los abogados de los demandantes abrieron un periodo de registro para que los clientes puedan reclamar una parte del fondo de $3 millones de dólares. La elegibilidad depende de la fecha de compra y del etiquetado del producto.

Según el sitio web oficial del acuerdo, califican los consumidores que compraron una bebida ZOA Energy con la etiqueta “0 Preservatives” (0 conservadores) entre el 1 de marzo de 2021 y el 21 de noviembre de 2025. Para participar, es necesario demostrar la compra, aunque existen opciones para quienes no conservan recibos.

Las personas sin comprobante de compra pueden recibir $1 dólar por cada bebida adquirida, con un máximo de $10 dólares por hogar. Quienes sí cuenten con prueba de compra también recibirán $1 dólar por unidad, pero con un tope mucho mayor, de hasta $150 dólares por hogar.

El periodo para enviar reclamaciones está abierto hasta el 20 de febrero. Los formularios deben completarse en línea, siguiendo las instrucciones del sitio del acuerdo. Es importante respetar la fecha límite para no perder el derecho al pago.

El siguiente paso clave será la audiencia de aprobación final. Esta está programada para el 26 de marzo a las 10:00 a.m., hora del Pacífico. El propio sitio del acuerdo aclara que los pagos solo se realizarán si el juez aprueba definitivamente el arreglo.

“El alivio propuesto ofrecido a los miembros del grupo se proporcionará únicamente si el tribunal otorga la aprobación final del acuerdo y, si existen apelaciones, después de que estas se resuelvan a favor del acuerdo”, indica el aviso oficial.

Quienes no presenten una reclamación renuncian automáticamente a su derecho de demandar a ZOA Energy por estas acusaciones y no recibirán dinero.

Por otro lado, los consumidores que prefieran excluirse del proceso deben hacerlo antes del 13 de febrero de 2026. Al optar por salir, conservan su derecho a demandar de forma individual, pero no acceden a ningún pago del acuerdo.

