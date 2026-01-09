Jóvenes de la Gen Z sienten presión de dinero: sus mejores trucos de ahorro

Para muchos jóvenes de la generación Z, el dinero dejó de ser solo una preocupación ocasional y se convirtió en una fuente constante de estrés. El aumento del costo de vida, los salarios limitados y la incertidumbre económica están moldeando sus decisiones diarias, desde cómo gastan hasta cómo imaginan su futuro. Lejos de lujos, la prioridad ahora es sobrevivir financieramente.

Un estudio reciente de Talker Research realizado entre 2,000 trabajadores de la generación Z revela hasta qué punto la presión económica impacta su vida. El 72% aseguró que la falta de dinero ha afectado su vida social. Salir con amigos, asistir a eventos o simplemente relajarse se ha vuelto un gasto difícil de justificar. Al mismo tiempo, el 67% reconoció efectos negativos en su salud mental, mientras que el 62% afirmó que su salud física también se ha visto perjudicada.

La necesidad de generar ingresos suficientes ha llevado a muchos jóvenes a extender sus jornadas laborales. El 36% de los encuestados dijo tener más de un empleo. Casi la mitad, el 47%, señaló que dispone de una hora o menos de tiempo libre al día. Para ellos, el equilibrio entre trabajo y vida personal parece un lujo inalcanzable.

A pesar de ese esfuerzo constante, la estabilidad financiera a largo plazo sigue siendo una meta lejana. El 68% de los jóvenes trabajadores duda que pueda jubilarse algún día.

“Quienes confían en poder jubilarse suelen tener dos trabajos en promedio, mientras que quienes no están seguros suelen tener solo uno, lo que plantea la duda de si tener varios trabajos se convertirá en una necesidad en lugar de una opción”, señala Talker Research.

La ansiedad por el retiro es generalizada. Según la encuesta realizada por DailyPay y Talker Research, el 77% de los miembros de la generación Z cree que tendrá que seguir trabajando más allá de la edad tradicional de jubilación para lograr independencia financiera. De ellos, el 49% espera trabajar a tiempo completo en la vejez y otro 29% al menos de forma parcial.

Aunque el 67% afirma que ahorra para su jubilación, esta cifra cae drásticamente entre quienes no confían en poder retirarse. Solo el 44% de ese grupo ahorra “por si acaso”, lo que refleja una mezcla de resignación e incertidumbre frente al futuro.

El impacto del estrés financiero no se limita al trabajo. El 56% de los encuestados dijo sentir que no tiene vida fuera de su empleo. Ese desgaste también afecta las relaciones personales. Más de la mitad aseguró que los problemas de dinero dañaron su vida amorosa durante 2025. Entre los solteros, el 48% reconoció haber tenido menos citas de las que deseaba debido a limitaciones económicas.

Para enfrentar esta realidad, los jóvenes han desarrollado estrategias de ahorro muy concretas:

El 44% cocina casi siempre en casa .

. El 38% compra en tiendas de descuento.

El 36% prefiere actividades gratuitas para entretenerse.

Uno de cada cuatro se corta el cabello por su cuenta para evitar gastar.

Algunos han ido aún más lejos. Entre las medidas más extremas mencionadas están:

Reducir la frecuencia de las duchas .

. Apagar el calentador de agua o la electricidad.

Lavar la ropa en la bañera .

. Incluso prescindir de productos básicos como alimentos o papel higiénico.

Estas decisiones reflejan hasta dónde puede llegar la presión financiera.

“La generación Z se enfrenta a una crisis financiera que está socavando activamente su salud, su rendimiento laboral y sus esperanzas de jubilación”, afirmó Andrew Brandman, director de operaciones de DailyPay. “El ciclo de pago obsoleto no se ajusta a las necesidades financieras modernas de la generación más joven y, para muchos, está afectando negativamente su estabilidad y bienestar”.

Para esta generación, ahorrar no es una moda ni una tendencia en redes sociales. Es una estrategia de supervivencia. Entender estos patrones puede ayudar tanto a empleadores como a responsables de políticas públicas a responder a una realidad que ya está redefiniendo la relación entre trabajo, dinero, salud y bienestar.

