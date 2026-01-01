Cuáles son los trabajos mejor pagados según tu personalidad en 2026

Elegir una carrera no siempre depende solo del salario. Muchas veces, el verdadero reto es encontrar un trabajo que encaje con la forma en que piensas, te comunicas y enfrentas los problemas. ¿Te has preguntado si la falta de tu crecimiento profesional tiene que ver con una carrera mal elegida a raíz de la forma en la que eres? En 2026, esa conexión entre personalidad y profesión será más relevante que nunca en un mercado laboral competitivo.

Aun así, pocos candidatos se detienen a analizar qué tipo de empleo se ajusta mejor a su manera de ser. Un análisis reciente de Resume Genius cruzó datos del Departamento de Trabajo con perfiles de personalidad Myers-Briggs para identificar los puestos mejor pagados según cada tipo. El resultado ofrece pistas útiles para quienes buscan estabilidad económica sin sacrificar afinidad personal.

El indicador Myers-Briggs clasifica la personalidad en cuatro pares de preferencias. Estos describen cómo una persona obtiene energía, procesa información, toma decisiones y se organiza. Sirve de modelo que funcionan como preferencias, no como etiquetas rígidas. Aquí su descripción:

El primero distingue entre extroversión (E) , enfocada en el mundo exterior, e introversión (I) , orientada a la reflexión interna.

, enfocada en el mundo exterior, e , orientada a la reflexión interna. El segundo se refiere a cómo se recibe la información: a través de los sentidos y los hechos concretos (S), o mediante la intuición y las ideas abstractas (N).

El tercer eje describe cómo se toman decisiones, ya sea priorizando la lógica y el pensamiento (T) o considerando el impacto emocional y los sentidos (F) .

o considerando . El último define la forma de organizar la vida, entre estructuras claras, como son el juicio (J), o con mayor flexibilidad, como la percepción (P).

Toma muy en cuenta las letras al continuar la lectura, porque al combinar estas preferencias se forman perfiles que ayudan a identificar fortalezas naturales y entornos laborales donde una persona puede rendir mejor. De esa combinación surgen 16 perfiles distintos, como ISTJ, ENFP o INTJ.

“Como introvertido, sé que un lugar de trabajo exitoso necesita todo tipo de personalidades”, afirmó Ed Huang, director ejecutivo de Resume Genius, en declaraciones a USA Today en agosto. “La clave es encontrar puestos que coincidan con tus fortalezas y te permitan contribuir de manera significativa”.

Empecemos.

Para las personas ISTJ (en esta primera, te ayudaré a comprender, con base en las letras, a qué nos referimos. En este caso, es una persona introvertida, que se deja llevar por los sentidos y los hechos concretos, de pensamiento crítico y juicioso), conocidas por su disciplina y enfoque práctico, la cirugía aparece como la profesión mejor remunerada. El salario medio anual supera los $239,000 dólares. Es una carrera exigente, pero ideal para quienes valoran la precisión y el dominio técnico.

El perfil INFJ, orientado a la introspección y al análisis profundo, encaja con la psiquiatría. Este trabajo tiene un ingreso medio de $226,880 dólares al año. “Siempre exploran el ‘por qué’ detrás de todo”, señala el informe de Resume Genius, una cualidad esencial en la salud mental.

Los ESTJ, con fuerte sentido de responsabilidad, destacan como capitanes de aerolínea. Este puesto ofrece un salario medio de $198,100 dólares. Según el estudio, “tu sentido del deber te convierte en un candidato ideal para pilotar un avión”.

Para los INTP, amantes de la lógica y la investigación, la física es una opción natural. El salario medio alcanza los $166,290 dólares. Eso sí, suele requerir estudios de doctorado y vocación académica.

Los ENFP, creativos y orientados a las personas, encuentran en la dirección publicitaria un espacio ideal. Este rol gana alrededor de $159,660 dólares al año. “Es un puesto que permite canalizar energía y narrativa”, explica el reporte.

En el caso de los ENTJ, conocidos por su liderazgo firme, la fiscalía aparece como una salida sólida. El ingreso medio es de $151,160 dólares. Resume Genius destaca su “enfoque directo y sin rodeos” para este trabajo.

Los ENFJ, empáticos y organizadores naturales, encajan bien como gerentes de recursos humanos. Este empleo paga cerca de $140,030 al año dólares. “Son conectores natos que ayudan a otros a crecer”, señala el informe.

Para los ESTP, amantes del ritmo rápido, la gestión de ventas resulta ideal. El salario medio es de $138,060 dólares. El entorno competitivo satisface su gusto por los desafíos constantes.

Los ISFJ, protectores y confiables, encuentran estabilidad como farmacéuticos. El ingreso medio es de $137,480 dólares. “Tu presencia hace que otros se sientan seguros”, afirma Resume Genius.

En perfiles más analíticos, los INTJ destacan como científicos de datos. Aunque el salario medio es de $112,590 dólares, el crecimiento del sector es del 36%. “Tu trabajo habla por ti”, indica el reporte.

Otros perfiles creativos también tienen espacio. Los INFP pueden desarrollarse como animadores. Los ISFP como diseñadores de moda. Aunque los salarios son menores, estas carreras permiten expresar identidad y valores personales.

Elegir una carrera alineada con tu personalidad no garantiza éxito inmediato. Pero sí reduce el desgaste emocional y aumenta la probabilidad de crecimiento a largo plazo. Conocer tus fortalezas es una forma de proteger tu futuro profesional y financiero en 2026.

También te puede interesar: