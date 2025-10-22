Encuesta revela que el 60% de los trabajadores no están conformes con su empleo: por qué

En una investigación desarrollada por el grupo de defensa Jobs for the Future, mencionó que el 60% de los trabajadores no están conformes con su empleo y esto se debe a que muchos de estos trabajos no cumplen con sus ofertas básicas: salario justo, horario estable y crecimiento profesional.

Los investigadores indicaron que, aunque los datos oficiales de empleo solo muestran números de contrataciones y desempleo, realmente no ofrecen una visión completa del estado del mercado laboral, incluyendo la satisfacción de los trabajadores en sus puestos de trabajo.

“Al iniciar este trabajo, sospechábamos que la mayoría de los estadounidenses no tenían empleos que les ayudaran. Estos datos confirman nuestra sospecha: la mayoría de los trabajadores estadounidenses no tienen empleos de calidad”, dijo Molly Blankenship, directora de diseño y entrega de soluciones en Jobs for the Future, que además forma parte de la investigación.

Para desarrollar el análisis se encuestaron a trabajadores de distintas empresas, industrias y diferentes áreas a fin de tener un panorama más amplio de la situación que se vive actualmente dentro del mercado laboral.

Blankenship expresó que “reconocemos que no solo la forma en que medimos la economía no se ha mantenido al día con la forma en que el trabajo y la economía están cambiando, sino que nunca ha sido suficiente para permitirnos comprender lo que está sucediendo bajo el capó de la economía y en la fuerza laboral, que es el motor de la prosperidad económica en los EE. UU.”, dijo.

Un trabajo de “calidad”

Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un trabajo se clasifique como bueno o malo?, los encuestados mencionaron varios aspectos que definen un trabajo de “calidad”, el primero de ello y el más importante: un salario justo y estable.

Otra de las características es, seguridad laboral y entre estos se incluye que el trabajador pueda sentirse libre en su puesto de trabajo sin discriminación o acoso. Un horario predecible y carga laboral manejable cuenta también como aspecto positivo, al igual que las oportunidades de crecimiento y desarrollos según las habilidades del trabajador.

La influencia de la tecnología

Por otra parte, los investigadores de Jobs for the Future mencionaron que entre los empleados se percibe el temor de que en un futuro puedan ser desplazados por las nuevas tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial.

Aunque no es de esperar que el curso de la humanidad va dirigido a desarrollarse aún más en esta área, muchas empresas seguirán contando con la mano de obra humana para la realización de ciertas actividades, por lo que, el uso actual de sistemas avanzados solo busca la optimización y crecimiento de las compañías que la emplean.

