Aunque los datos sobre el empleo en Estados Unidos dados a conocer cada mes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se han retrasado debido al cierre de gobierno, las cifras presentadas por organizaciones privadas indican que el mercado laboral podría continuar este año ajustado sobre todo para aquellos que buscan empleo.

La situación en torno a las contrataciones se ha mostrado desafiante, los últimos datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos presentado en agosto indican que las empresas tan solo agregaron 22,000 puestos de trabajo, para la Reserva Federal los datos sobre empleo son un indicador clave para la toma de decisiones.

Sin embargo, pese a la caída de contrataciones, hay algunos sectores de la economía que continúan generando empleo en medio de la crisis laboral, entre estos se encuentran la atención médica y la asistencia social, los cuales agregaron 31,000 y 16,000 empleos respectivamente. Otros sectores en donde hubo aumento de vacantes se encuentra ocio y la hostelería, creando unos 28,000 puestos de trabajo.

Tomando en cuenta según los datos presentados en los últimos meses que la asistencia social y sanitaria se han mostrado como una fuente confiable de empleo ¿Cuáles son las áreas en donde más contratación hay?, según los reportes se ha visto un crecimiento de contratación en servicios de atención ambulatoria.

Pero, también “enfermeras registradas, técnicos radiológicos, fisioterapeutas, asistentes de enfermería, flebotomistas y asistentes de salud a domicilio”, menciona Raj Namboothiry, vicepresidente sénior de Manpower North America.

Por su parte, Jessica Johnson, vicepresidenta del área administrativa y de atención al cliente de Robert Half comentó que “no importa cuál sea el rol, hoy en día es difícil encontrar talento calificado, lo que está impulsando a algunos empleadores en estos campos a ofrecer incentivos para reclutar y retener personal, a pesar de las señales de enfriamiento en el mercado laboral en general”, dijo.

Para Johnson, “la atención médica se está convirtiendo cada vez más en un ecosistema, en lugar de un solo servicio a la vez. Es como un río que se ramifica en todos estos diferentes arroyos. Normalmente, piensas en la medicina tradicional, ¿verdad? Pero también existe la salud mental, la atención domiciliaria, la telesalud, el bienestar; la definición sigue expandiéndose”, dijo.

Por esa razón, se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores con mayor fuente de empleo.

Sigue leyendo: