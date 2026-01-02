El gobierno de Trump retrasa un año el aumento de aranceles a muebles y gabinetes de cocina

El debate sobre los aranceles vuelve a colocarse en el centro de la agenda económica de Estados Unidos. Esta vez, el foco está en los muebles y gabinetes de cocina, productos clave para millones de hogares. La administración de Donald Trump decidió frenar temporalmente un aumento de impuestos a las importaciones que estaba previsto para entrar en vigor en los próximos meses.

El gobierno estadounidense anunció que aplazará por un año el incremento de aranceles a muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores importados. La medida, comunicada a finales de diciembre, responde a negociaciones comerciales que siguen en curso con distintos socios internacionales. Con esta decisión, se busca ganar tiempo y evitar impactos inmediatos en los precios para los consumidores.

Sin este retraso, a partir del 1 de enero se habría duplicado el arancel sobre gabinetes de cocina y tocadores fabricados fuera de Estados Unidos. La tasa habría pasado del 25% al 50%. En el caso de los muebles tapizados, como sofás y sillones, el impuesto estaba programado para subir del 25% al 30% desde el primer día de 2026.

De acuerdo con el anuncio oficial de la Casa Blanca fechado el 31 de diciembre, los productos afectados mantendrán un arancel del 25% durante un año adicional.

“Estados Unidos continúa participando en negociaciones productivas con socios comerciales para abordar la reciprocidad comercial y las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con las importaciones de productos de madera”, señala la Casa Blanca en su comunicado.

La declaración añade que, por ese motivo, se pospone el aumento de tarifas previsto para enero de 2026.

Este giro en la política comercial se da en un contexto de preocupación por el costo de vida. En noviembre, la administración Trump ya había revertido aranceles sobre alimentos importados como carne de res, café y bananas. Estas decisiones buscan aliviar la presión sobre los bolsillos de los consumidores, en un momento en que la percepción sobre la economía se ha visto afectada por los altos precios.

El sector del mueble ha sido especialmente sensible a la inflación. Según datos oficiales, los precios de muebles para salas, cocinas y comedores aumentaron 4.6% en noviembre frente al mismo mes del año anterior. En comparación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general registró un incremento anual de 2.7%. Esta diferencia explica por qué el gobierno optó por frenar el alza de aranceles en este rubro.

Cuando Trump anunció originalmente estos impuestos en septiembre, defendió la medida como una estrategia para revitalizar la manufactura nacional. En redes sociales, el entonces presidente afirmó que su objetivo era impulsar la industria del mueble en Carolina del Norte. Entre 1999 y 2009, ese estado perdió la mitad de los empleos del sector debido a la competencia asiática, según un estudio de 2020 del Banco de la Reserva Federal de Richmond.

En La Opinión, estaremos atento a cualquier cambio de rumbo en la política económica de EE.UU., ya que así como la administración de Trump acaba de pausar el aumento de aranceles por un año más, en cualquier momento podría reanudarlo e incluso de manera más agresiva. No es pronóstico, ni mucho menos, este gobierno ya lo ha hecho en otras ocasiones.

