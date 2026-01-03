Las tasas hipotecarias cayeron a su nivel más bajo el último día del 2025

El cierre de 2025 trajo una noticia que muchos compradores de vivienda llevaban meses esperando: las tasas hipotecarias mostraron un descenso clave justo en los últimos días del año. Este movimiento abre una ventana de oportunidad para quienes buscan financiar una casa en Estados Unidos, aunque el panorama sigue siendo complejo para millones de familias.

Durante esta semana, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó a 6.15%. Se trata del nivel más bajo registrado en todo el 2025. Según datos del mercado hipotecario, esta reducción marca un respiro frente a los altos costos de financiamiento que dominaron gran parte del año.

Freddie Mac informó que la tasa promedio cayó desde el 6.18% registrado la semana anterior. La última vez que se observó un nivel similar fue a principios de octubre de 2024, cuando alcanzó 6.12% antes de repuntar con fuerza. Hace un año, el promedio se ubicaba en 6.91%, lo que refleja una mejora significativa para los compradores actuales.

Las hipotecas a 15 años también mostraron una reducción. Este tipo de préstamo, común entre propietarios que refinancian, bajó a 5.44% desde el 5.5% de la semana previa. En el mismo periodo del año pasado, la tasa era de 6.13%, de acuerdo con Freddie Mac.

“La tasa promedio a 30 años descendió a su punto más bajo del año, lo que mejora el panorama para quienes buscan comprar vivienda”, señaló Freddie Mac en su informe semanal.

El comportamiento de las tasas hipotecarias no ocurre de forma aislada. Está influenciado por varios factores, entre ellos las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, las expectativas de inflación y el ánimo de los inversionistas en el mercado de bonos.

Uno de los indicadores más observados es el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. A mitad de semana, este se situó en 4.14%, ligeramente por debajo del 4.15% de la semana anterior. Los prestamistas suelen usar este rendimiento como referencia para fijar las tasas de los créditos hipotecarios.

Desde julio, las tasas comenzaron a moderarse ante la expectativa de recortes por parte de la Reserva Federal. Estos ajustes iniciaron en septiembre y continuaron en diciembre. Aunque la Fed no fija directamente las tasas hipotecarias, sus decisiones pueden influir en el costo del dinero a largo plazo.

Cuando la Fed reduce su tasa de referencia, puede enviar una señal de menor inflación o desaceleración económica. Esto suele motivar a los inversionistas a comprar bonos del gobierno, lo que empuja los rendimientos a la baja y, en algunos casos, reduce las tasas hipotecarias. Sin embargo, este efecto no siempre es inmediato ni garantizado.

Para quienes pueden pagar en efectivo o asumir las tasas actuales, el escenario es más favorable que hace un año. La oferta de viviendas ha aumentado de forma notable desde 2024. Muchos vendedores han tenido que bajar sus precios iniciales ante el mayor tiempo que las casas permanecen en el mercado.

“Los listados de viviendas han aumentado con fuerza y los precios iniciales se están ajustando”, indicó Realtor.com en sus datos recientes sobre el mercado inmobiliario.

A pesar de estas señales positivas, la accesibilidad sigue siendo un obstáculo. Comprar vivienda continúa siendo difícil, especialmente para compradores primerizos que no cuentan con capital acumulado. La incertidumbre económica y laboral también mantiene a muchos posibles compradores a la espera.

Las ventas de viviendas usadas subieron en noviembre frente a octubre, pero se desaceleraron en comparación con el año anterior. En los primeros once meses del año, las ventas totales cayeron 0.5% respecto al mismo periodo de 2024, pese a que las tasas se mantuvieron cerca de sus mínimos.

Los economistas prevén que la tasa promedio de las hipotecas a 30 años se mantenga ligeramente por encima del 6% durante el próximo año. Por ello, quienes desean comprar vivienda deberán hacer números con base en su situación financiera, el momento del mercado y la estabilidad de sus ingresos antes de tomar una decisión que tendrá impacto a largo plazo.

