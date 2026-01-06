Una persona ganó $436,000 con la captura de Maduro: qué hizo

Un hecho político de alto impacto se convirtió en una ganancia inesperada para un apostador anónimo. La captura de Nicolás Maduro no solo sacudió el tablero geopolítico, también encendió las alarmas en los mercados de predicción en línea. Luego de que una persona anónima ganó $436,000 dólares al apostar que esto sucedería, el caso plantea una pregunta incómoda: ¿fue suerte extrema o acceso anticipado a información sensible?

La historia gira en torno a Polymarket. Se trata de una plataforma de predicción basada en criptomonedas. Permite a los usuarios apostar dinero real sobre eventos futuros. Las probabilidades se mueven según la oferta y la demanda. Si el evento ocurre, quienes apostaron correctamente reciben el pago.

En este caso, un usuario anónimo apostó fuerte. Invirtió alrededor de $32,500 dólares a que Maduro dejaría el poder antes del 31 de enero de 2026. La apuesta se realizó apenas minutos antes de que el presidente Donald Trump anunciara públicamente la captura del exmandatario venezolano. El resultado fue un pago superior a los $436,000 dólares.

El momento de la apuesta es lo que más controversia ha generado. El anuncio oficial se hizo a las 4:21 de la madrugada del sábado. La operación militar ya estaba en marcha. Expertos legales y financieros consideran que la sincronía es, como mínimo, sospechosa.

“Esto sugiere claramente que el apostador tuvo acceso a información privilegiada”, afirmó Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets. “Esta apuesta tiene todas las características de una operación basada en información interna. Se hizo muy tarde (haciendo referencia a la hora de la noche), justo antes de que ocurriera el evento, con una cantidad considerable y en un mercado sin regulación ni transparencia”.

El historial del usuario refuerza las dudas. La cuenta se creó en diciembre. Solo realizó apuestas relacionadas con Venezuela. Además del monto principal, colocó otras tres apuestas. Apostó $1,000 dólares a una invasión estadounidense. Arriesgó $250 dólares a la invocación de la Ley de Poderes de Guerra. También apostó $146 dólares al aterrizaje de tropas en Venezuela antes de fin de mes.

“Era una cuenta nueva que solo apostaba sobre la posible salida del presidente venezolano”, comentó Stephen Piepgrass, abogado especializado en mercados de futuros. “Hay muchas señales reveladoras que hacen pensar en uso de información privilegiada”.

Polymarket es una empresa con sede en Nueva York. Opera con tecnología blockchain. Recientemente, recibió una inversión de $2,000 millones de dólares de Intercontinental Exchange, operador de bolsas tradicionales. Actualmente, busca aprobación regulatoria en Estados Unidos. Aun así, la compañía no ha hecho declaraciones sobre este tema.

En entrevistas previas, su CEO, Shayne Coplan, defendió la presencia de personas con ventaja informativa. “Que los insiders tengan ventaja en el mercado es algo bueno”, dijo. Añadió que es necesario definir límites éticos claros.

La supervisión de estos mercados recae en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Sin embargo, Kelleher considera que el control es casi inexistente. “Estos mercados de apuestas están prácticamente sin regular”, afirmó. “No es regulación ligera. Es ausencia total de regulación“.

Algunos expertos señalan que la apuesta podría violar la Ley de Intercambio de Materias Primas. Esta prohíbe apuestas relacionadas con guerra, terrorismo o asesinatos. El caso podría convertirse en un punto de inflexión legal.

Más allá del aspecto jurídico, el episodio deja una advertencia clara. Los mercados de predicción no son un juego justo para todos.

“Se trata de equidad fundamental”, dijo Piepgrass. “¿Quieres apostar en un lugar donde otros tienen información clave que tú no?“.

La captura de Maduro no solo ha planteado incertidumbres en el tema geopolítico hasta qué punto es un secuestro o una detención legítima, también ha hecho mover la economía y, en este caso, los temas de apuestas, que abren interrogantes sobre la posible injusticia en las plataformas de apuestas y especulaciones de hechos que dejan en desventaja a la gran mayoría de sus usuarios.

