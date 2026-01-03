En vivo: conferencia de Trump sobre ataque militar en Venezuela y detención de Maduro

El presidente Donald Trump ofrece un mensaje para brindar detalles sobre las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y la detención del mandatario de ese país, Nicolás Maduro.

En el mensaje de las 11:00 a.m. del Este (8:00 a.m. Pacífico) se esperan más detalles de la acción militar y cómo actuará EE.UU. sobre un gobierno de transición en Venezuela, que podría ser liderado por María Corina Machado.

Trump afirmó previamente que Maduro y su esposa están siendo transportados a EE.UU., donde enfrentarán un juicio en una corte de Nueva York.

El mandatario estadounidense ya había confirmado en su cuenta de Truth Social que Maduro había sido detenido por el Ejército de EE.UU.

En una entrevista en Fox News, Trump dio un adelanto de los hechos destacando las acciones del Ejército estadounidense.

“Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto jamás, y me dijeron, y militares de verdad me dijeron que no hay otro país en la Tierra que pudiera hacer semejante maniobra”, aseguró.

Agregó que atestiguó el operativo “como si estuviera viendo un programa de televisión”.

“Si hubieras visto lo que pasó, lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad de la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad de la violencia, usan ese término”, agregó. “Fue algo asombroso, un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo igual. El equipo hizo un trabajo increíble”.