Las acciones de empresas petroleras aumentan de valor tras la captura de Maduro

Durante la jornada del lunes, los mercados energéticos, especialmente de la industria petrolera, tuvieron un nuevo pulso tras un hecho tan inesperado como histórico. La captura de Nicolás Maduro activó expectativas financieras que se reflejaron de inmediato en Wall Street. Aunque los inversionistas apuestan por un cambio de escenario en Venezuela y un mayor protagonismo de las empresas petroleras estadounidenses, otros analistas son más cautos en sus estimaciones.

Desde el inicio de la jornada bursátil del lunes, el sector energético mostró señales claras de optimismo. Chevron, la única petrolera de Estados Unidos con operaciones en Venezuela, encabezó las ganancias. Sus acciones subieron 5.1% y cerraron en $163.85 dólares. Exxon Mobil avanzó 2.2% y ConocoPhillips registró un alza de 2.6%.

El impulso no se limitó a las grandes productoras. Las compañías de servicios petroleros también se beneficiaron. Halliburton y Schlumberger superaron incrementos del 10% en la sesión. Este movimiento reflejó expectativas de nuevos contratos y proyectos de infraestructura en América Latina.

El precio del crudo acompañó la tendencia positiva. El petróleo estadounidense subió 1.4% y alcanzó los $58.13 dólares por barril. El Brent, referencia internacional, aumentó 1.2% hasta $61.50 dólares. Estos ajustes ocurrieron en un contexto de fuerte avance general del mercado.

Los principales índices bursátiles cerraron la jornada con buenas cifras, aunque su crecimiento tampoco fue extraordinario. El Dow Jones sumó 549 puntos y alcanzó un máximo histórico de 48,977 unidades. El S&P 500 avanzó 0.6%. El Nasdaq Composite creció 0.7%.

Tras la captura de Maduro, el presidente Donald Trump señaló que empresas petroleras estadounidenses participarían en la reconstrucción del sistema energético venezolano. Esa declaración reforzó la percepción de nuevas oportunidades. Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de crudo del mundo, supera los 300 mil millones de barriles probados.

Sin embargo, su producción actual es limitada. El país extrae entre 750 mil y un millón de barriles diarios, según datos de la OPEP. Esa cifra representa menos del 1% del suministro global. En contraste, Estados Unidos produce cerca de 13.5 millones de barriles al día. Arabia Saudita ronda los 10 millones.

El deterioro del sector petrolero venezolano responde a años de mala gestión, falta de inversión y sanciones internacionales. Aun así, algunos analistas ven una recuperación más rápida de lo esperado.

“Venezuela podría alcanzar de forma realista niveles de producción de 1.3 a 1.4 millones de barriles diarios dentro de los dos años posteriores a una transición política”, aseguró J.P. Morgan Markets.

“Chevron ya tiene presencia en el país, mientras que otras exploran oportunidades para recuperar activos expropiados e invertir en las enormes reservas de crudo pesado”, señaló el mismo informe, haciendo referencia a otras gigantes como Exxon Mobil y ConocoPhillips. También mencionó el interés de refinerías del Golfo de Estados Unidos por petróleo más económico.

Venezuela produce crudo pesado con alto contenido de azufre y metales. Este tipo de petróleo es clave para fabricar diésel, combustible para aviones y aceite de calefacción. No obstante, su extracción es costosa y técnicamente compleja.

Esa realidad genera dudas entre algunos expertos. David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de Capital Economics, advirtió sobre los riesgos.

“El caso de negocio para invertir en el debilitado sector energético venezolano es cuestionable”, señaló Oxley. Añadió que los altos costos y la expectativa de precios más bajos limitan el atractivo. “Ya esperamos que precios del petróleo más bajos provoquen una leve caída de la producción estadounidense hasta 2027“. Ese entorno reduce el incentivo para desarrollar pozos de alto costo en Venezuela.

