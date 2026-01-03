Donald Trump celebra captura de Nicolás Maduro: “El dictador ha sido derrocado”

El presidente Donald Trump aprovechó su comparecencia de este sábado 3 de enero para hablar sobre la captura de Nicolás Maduro, ocurrida esta misma madrugada.

Durante su mensaje, que ofreció desde Mar-a-Lago, definió como dictador y terrorista al líder venezolano, quien será trasladado a Nueva York tras ser acusado por narcotráfico.

“El dictador y terrorista Nicolás Maduro finalmente ha sido derrocado en Venezuela. El pueblo es libre”, compartió el presidente de Estados Unidos en un fragmento de su intervención.

Además de hablar de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump también destacó que el Congreso no tenía conocimiento de la operación, pues temía que filtraran detalles de la ‘Resolución Absoluta’, como apodó la operación

“El Congreso tiene tendencia a filtrar información. No sería bueno que filtraran información, creo que el resultado habría sido muy diferente”, señaló Trump en su rueda de prensa.

El actuar del mandatario causó malestar en el Congreso, tal y como lo hizo saber el senador demócrata Rubén Gallego, quien tildó a Trump de ser un “abusador mundial” por la forma en que trató el operativo de captura realizado en Venezuela.

También obtuvo un respuesta por parte de Jim McGovern, quien condenó que se llevará a cabo una operación que no contaba con el respaldo del Congreso, ni de la población. “Sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses opuestos a la acción militar, Trump lanzó un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela”, condenó.

Sigue leyendo: