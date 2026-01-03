Trump publica primera foto de Maduro tras su captura; aparece esposado y con los ojos tapados

El presidente Donald Trump aprovechó la primera conferencia de prensa que dio tras la captura de Nicolás Maduro para brindar detalles sobre la operación militar que llevó al aseguramiento del líder venezolano y de su esposa.

Durante su comparecencia compartió la primera fotografía del líder chavista, quien aparece esposado, así como con los ojos y los oídos tapados a bordo del USS Iwo Jima, el buque militar a cargo de su traslado previo a su arribo a Nueva York, en donde sería condenado por narcotráfico.

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump en Truth Social en compañía de una imagen que muestra a Maduro de pie, vestido con una chaqueta gris de la marca deportiva Nike, un antifaz sobre los ojos y aisladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas.

Además de él, en la fotografía difundida también se aprecia a uno de los agentes de las DEA que formaron parte del operativo de captura.

Minutos antes, en una entrevista que otorgó a Fox News, Donald Trump definió como exitosa la operación encabezada por su gobierno en territorio sudamericano.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró Trump en la citada entrevista.

Aunque el mandatario no quiso ahondar en detalles sobre la operación que realizaron las fuerzas especiales, sí enfatizó que fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Sigue leyendo: