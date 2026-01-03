¿Se puede volar a Venezuela desde EE.UU? La situación aérea tras la captura de Maduro

Tras la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses, se disparan las búsquedas para saber cuán aislada está Venezuela hoy y qué opciones hay para viajar a Caracas o alguna otra ciudad del convulsionado país. También hay preocupación por las cancelaciones de vuelos a distintos lugares del Caribe y crece la incertidumbre respecto a la normalización del tráfico aéreo.

“¿Se puede volar desde EE.UU. a Venezuela?” aparece cada vez más en búsquedas de Google, redes y foros de migrantes. La respuesta directa es contundente: no hay vuelos comerciales regulares desde Estados Unidos hacia Venezuela. Hoy en día, los viajes son extremadamente complicados y las autoridades estadounidenses desaconsejan fuertemente cualquier viaje no esencial a ese país en este momento.

2026 arrancó complicado para quienes quieren viajar a Venezuela, o volver desde allí a Estados Unidos.

¿Qué pasa con los vuelos entre EE.UU. y Venezuela?

Según la última información del sábado 3 de enero de 2026, Venezuela se encuentra en estado de emergencia debido a ataques militares en varios lugares del país, incluyendo instalaciones militares en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La situación de seguridad es impredecible y podría empeorar.

De hecho, la FAA (Administración Federal de Aviación) suspendió los vuelos estadounidenses en la región debido a la acción militar de la administración Trump en Venezuela, dejando varados a viajeros e interrumpiendo las vacaciones.

El tráfico aéreo en Venezuela lleva meses con graves afectaciones, después de que la autoridad estadounidense de aviación emitiera una alerta.

Espacio aéreo restringido

Desde hace años las principales aerolíneas estadounidenses (como American, Delta y United) dejaron de operar rutas hacia Caracas y otros aeropuertos en Venezuela. y las advertencias del gobierno de Donald Trump respecto a la seguridad aérea profundizaron el aislamiento del país.

Un factor clave: la Federal Aviation Administration (FAA) ha emitido múltiples advertencias para las aerolíneas sobre riesgos de seguridad al volar sobre Venezuela, lo que ha llevado a cancelaciones, extensas suspensiones y decisiones operativas que evitan ese espacio aéreo.

En los últimos días, además, varios vuelos comerciales se han visto afectados por cierres de espacio aéreo vinculados a operaciones militares en la región, lo que ha generado cancelaciones y restricciones más amplias en el Caribe.

Cancelan vuelos en Puerto Rico y el Caribe tras ataques en Venezuela

Este sábado 3 de enero, cientos de vuelos en Puerto Rico y el Caribe fueron cancelados tras las restricciones de espacio aéreo implementadas por los ataques de EE.UU para capturar a Nicolás Maduro.

La interrupción afecta sobre todo a viajeros que salen o llegan a San Juan, el principal centro aéreo del Caribe, y también a personas con conexiones desde islas vecinas. Hay cancelaciones masivas, reprogramaciones y opciones de reembolso que dependen de cada aerolínea.

De acuerdo con FlightAware, se cancelaron al menos 150 vuelos de salida desde ese aeropuerto y otros 140 vuelos con destino a San Juan.

¿Qué ciudades del Caribe están afectadas, según JetBlue?

La aerolínea JetBlue dijo este sábado que más de una docena de ciudades del Caribe están impactadas por restricciones de espacio aéreo. La lista incluye:

Aguadilla (BQN), Ponce (PSE) y San Juan (SJU), Puerto Rico

Antigua (ANU)

Aruba (AUA)

Bonaire (BON)

Bridgetown, Barbados (BGI)

Curazao (CUR)

Georgetown, Guyana (GEO)

Granada (GND)

Puerto España, Trinidad y Tobago (POS)

St. Croix (STX) y St. Thomas (STT), Islas Vírgenes de EE. UU.

St. Lucia (UVF)

St. Maarten (SXM)

También American Airlines señaló que vuelos desde 19 ciudades del Caribe se han visto afectados por el cierre del espacio aéreo. Una situación similar atraviesan Delta, Southwest, Frontier y Spirit.

¿Por qué no hay vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela?

Hay tres razones principales:

Riesgos de seguridad aérea: la FAA y otras autoridades han advertido repetidamente sobre una situación de seguridad “empeorada” para vuelos sobre Venezuela. Eso incluye riesgos para aviones y tripulaciones.

Aerolíneas internacionales cancelan rutas: varias compañías han suspendido o cancelado sus operaciones hacia Venezuela en respuesta a estas advertencias y al contexto regional.

Revocaciones de permisos: Venezuela ha retirado permisos de operación a varias aerolíneas internacionales tras las suspensiones, reduciendo aún más las conexiones posibles.

¿Dónde se puede llegar si quiero intentar volar?

La única forma realista de acercarse a Venezuela desde EE.UU. hoy es usando rutas indirectas a través de terceros países (por ejemplo Panamá, Colombia o México), con aerolíneas internacionales que todavía operan vuelos hacia Caracas o Maiquetía.

Eso no significa que esos vuelos sean directos ni que garanticen acceso seguro al país. Las conexiones dependen de cambios constantes en rutas y permisos.

Advertencias oficiales de EE.UU.

El Departamento de Estado estadounidense mantiene a Venezuela en nivel 4 de “No viajar”, la categoría más alta de advertencia de riesgos para los ciudadanos estadounidenses. Esto se debe a secuestros, violencia, detenciones arbitrarias y a la falta de servicios consulares disponibles dentro del país.

Esto significa que, aunque técnicamente logres llegar a Venezuela por rutas indirectas, no es recomendable hacerlo y las autoridades de EE.UU. no garantizan apoyo consular en caso de una emergencia.

En resumen, no hay vuelos comerciales regulares desde EE.UU. a Venezuela. Y, tras la detención de Nicolás Maduro, las advertencias de viaje se mantienen en el nivel más alto.

