Trump lanza advertencia a vicepresidenta de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Aunque dijo desconocer quién gobernará Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump compartió, la mañana de este sábado 3 de enero, algunos detalles de lo que podría pasar con el liderazgo del país venezolano.

Si bien se han manejado hipótesis de que Estados Unidos controlará Venezuela hasta que se garantice el orden o que el poder pasará a manos de María Corina Machado o de Edmundo González, quien terminó en segunda posición en las elecciones celebradas en el 2024, el gobierno no Donald Trump no descarta que el poder pertenezca en manos del chavismo durante la transición.

Durante una conversación, que tuvo con el New York Post, el mandatario dejó en claro que Estados Unidos no realizará una nueva intervención en Venezuela, siempre y cuando Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta, siga las órdenes de Trump.

“No desplegaremos nuevos ataques si la vicepresidenta de Maduro hace lo que queremos”, sentenció Trump en alusión a Delcy Rodriguez.

A la par de lanzar su advertencia, Donald Trump también alertó sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice un segundo ataque de mayores dimensiones al que se ejecutó esta madrugada, si es que el chavismo muestra resistencia.

En la misma plática negó que su gobierno busque repetir la fórmula que usó con Nicolás Maduro para intervenir en Cuba, al asegurar que el gobierno de la isla, encabezado por Miguel Díaz-Canel, caerá por sí solo tras perder el apoyo de Venezuela.

“Cuba está en una situación muy mala. Cuba siempre ha dependido mucho de Venezuela. Es de dónde obtenían su dinero y protegían a Venezuela, pero no les funcionó muy bien en este caso”, aseveró el mandatario a horas de una operación que calificó como exitosa.

Delcy Rodríguez no está dispuesta a negociar

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, criticó la operación militar del gobierno del presidente Donald Trump y exigió la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a territorio estadounidense acusado de narcotráfico.

“El gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales”, dijo Rodríguez. “En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores”, señaló firme en sus convicciones

