Trump analizará si apoya presidencia de María Corina Machado tras captura de Maduro 

El presidente Donald Trump dio a conocer, la mañana del sábado 3 de enero, su postura en torno a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa, quienes son acusados de cuatro cargos en Estados Unidos.

Durante una entrevista que concedió a Fox News, el mandatario dijo que aún es temprano para apoyar una posible sucesión en el poder, aunque no descartó que externe su respaldo a María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela, sin embargo, es algo que aún está analizando.

“Vamos a tener que analizarlo ahora mismo”, dijo Trump en torno a su posible respaldo a la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

También habló sobre Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta de Venezuela, quien ha emitido diversos mensajes tras la captura de Nicolás Maduro, en los que ha exigido una prueba de vida del mandatario venezolano.

“Tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza”, detalló Donald Trump.

El mandatario aprovechó su intervención en Fox News para asegurar que nadie en Venezuela aprueba el mandato de Maduro, luego de que lo definiera como un dictador de mano dura y de haber amañado las elecciones que se llevaron a cabo en el 2024 en el país sudamericano. .

“La gente no siente ningún aprecio por él. Tenía muy poca lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo”, declaró Trump horas después de asestar un muy duro golpe al chavismo.

