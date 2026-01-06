Colectivos en Venezuela: qué son, cómo operan y por qué generan temor

Los colectivos en Venezuela son grupos civiles armados que apoyan al Gobierno chavista y al Partido Socialista Unido de Venezuela. Oficialmente, se presentan como organizaciones populares que promueven la revolución bolivariana, participan en actividades comunitarias o culturales y ayudan en programas sociales. Sin embargo, muchas de estas agrupaciones han sido descritas por académicos y organizaciones de derechos humanos como fuerzas paramilitares o bandas armadas con apoyo del Estado.

Históricamente, estos grupos surgieron vinculados a movimientos populares y barrios organizados durante el auge del chavismo. Algunos combinan actividades sociales con control territorial en sectores populares y redes informales de poder en ciudades como Caracas.

Cómo operan los colectivos en Venezuela y qué roles tienen

Los colectivos no son parte formal de las fuerzas armadas o la policía, pero están estrechamente vinculados con el poder político. Se les ha visto movilizarse en motos o en grupos organizados, participando en actos de apoyo al Gobierno, control de manifestaciones y vigilancia social. Algunos han sido señalados por usar armas de fuego para intimidar a opositores, periodistas y manifestantes.

Uno de los colectivos más conocidos es La Piedrita, originado en el barrio 23 de Enero de Caracas. Aunque tiene una fachada de trabajo comunitario (como administrar huertas o radios locales), también ha sido descrito como un grupo con historial de violencia política y acciones represivas contra la disidencia.

Violencia y controvertida participación política

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han documentado que, en distintas etapas de la crisis política venezolana, los colectivos han estado implicados en ataques, intimidación y violencia contra opositores y civiles, a veces con tolerancia o coordinación de fuerzas de seguridad estatales.

Estos comportamientos llevaron incluso a que la Asamblea Nacional (controlada por opositores en periodos anteriores) clasificara a los colectivos como grupos terroristas, por su participación en hechos violentos y amedrentamiento político.

Cuál es situación actual tras la detención de Maduro

La situación en Venezuela cambió bruscamente tras acontecimientos recientes, incluido el arresto del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que generó un clima de alta tensión y represión interna. En este contexto, según fuentes del Financial Times, The New York Times y otros medios importantes, los colectivos siguen activos en las calles y están siendo utilizados por el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez para calmar protestas, restringir la libertad de expresión y reforzar el control social bajo estados de emergencia.

Informes de medios internacionales señalan que, tras la captura de Maduro, las fuerzas de seguridad venezolanas, incluidos grupos armados alineados al chavismo, han participado en operaciones de represión contra opositores y periodistas, e incluso han sido desplegados como apoyo a las autoridades en la gestión de crisis.

Los colectivos venezolanos bajo la lupa internacional

Los colectivos simbolizan uno de los elementos más controvertidos de la crisis venezolana: son grupos que actúan en el límite entre lo social y lo paramilitar, con funciones que van desde la organización comunitaria hasta la represión violenta de la disidencia. Su presencia influencia la dinámica del poder, la seguridad pública y la percepción de justicia en un país que vive un punto de inflexión histórico.

