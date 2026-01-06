Acciones de Trump en Venezuela “fueron totalmente anticonstitucionales”, advierte el Brennan Center

Al no haber notificado al Congreso sobre su operación militar, el Brennan Center for Justice indica que las acciones del gobierno del presidente Donald Trump en Venezuela son “anticonstitucionales”.

“El bombardeo y operativo de cambio de régimen del presidente Trump en Venezuela fueron totalmente inconstitucionales”, dijo Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice en un comentario en X. “La Constitución de Estados Unidos le da al Congreso, no al presidente, el poder de decidir cuándo, dónde y contra quién los Estados Unidos empieza una guerra”.

Aunque la Administración Trump afirma que la operación en Venezuela, que incluyó la detención del presidente Nicolás Maduro, no fue una acción militar, sino la ejecución de una orden de detención, el debate en el Congreso y entre expertos constitucionalistas mantiene el argumento de que se violó la ley.

“El presidente ha actuado sin la autorización del Congreso, sin debate democrático o rendición de cuentas ante el público”, agregó Waldman. “El Congreso debe actuar para abordar esta toma de poder inconstitucional”.

El sábado 3 de enero, cuando la administración Trump ejecutó su plan en Venezuela, el senador demócrata Tim Kaine (Virginia), expuso a periodistas que la operación no fue autorizada como debió haber sido por el Congreso.

“La participación del Ejército estadounidense en acciones militares requiere una justificación tanto legal nacional como internacional. La administración no me ha proporcionado ninguna justificación legal ni nacional para esta acción”, indicó Kaine a pregunta expresa de este diario. “Bajo nuestra forma constitucional de gobierno, Estados Unidos no puede emprender acciones militares contra otra nación. Venezuela es una nación soberana; independientemente de si nos gusta o no su líder, no podemos emprender acciones contra esa nación o sus líderes sin el voto del Congreso, a menos que dicha acción sea necesaria para defender a Estados Unidos de un ataque militar en curso o inminente”.

Al senador también se le cuestionó si había violaciones a leyes internacionales e indicó sí hay un “ataque al derecho internacional”, que incluso contradice políticas defendidas por EE.UU.

“Puedo especular sobre la ilegalidad de este ataque según el derecho internacional. Generalmente, las naciones deben abstenerse de invadir la soberanía de otras”, expuso Kaine. “Por eso Estados Unidos apoya a Ucrania contra la invasión ilegal de Rusia. Es una invasión ilegal de la soberanía de otra nación soberana que viola el derecho internacional, y creo que lo mismo ocurriría en este caso”.

La Administración Trump reconoció que hubo una negociación con la ahora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta cuando Maduro estuvo al frente.

Maduro, quien está detenido en Nueva York, se declaró “no culpable” de cuatro acusaciones, incluidas conspiración por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.