Vacuna contra la gripe: dónde aplicársela gratis en EU.UU y por qué es clave este año

La vacunación contra la gripe (influenza) es una de las medidas de salud pública más importantes en Estados Unidos, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Cada año, millones de personas pueden acceder a la vacuna de forma gratuita o sin copago, incluso si no cuentan con seguro médico privado.

En la temporada actual, la recomendación cobra aún más relevancia debido a la circulación de nuevas cepas del virus (H3N2 K), que ya están generando un aumento de consultas médicas y hospitalizaciones en distintos estados.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la vacunación contra la gripe como la mejor herramienta de prevención. La nueva variante podría propagarse mucho este año. Crédito: Cira123 | Shutterstock

La principal versión de la gripe que se propaga ahora mismo en Estados Unidos es la H3N2 subclado K. La H3N2 es una cepa común, pero el tipo específico de ella que circula ahora —el subclado K— es lo nuevo.

La variante tiene varias mutaciones que la diferencian de las versiones anteriores, lo que la convierte en una “prima de lo que siempre hemos tenido”, según explicó a CNN Scott Roberts, profesor adjunto de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale.

Al menos 14 estados tienen actividad de gripe alta o muy alta

Los datos de seguimiento más recientes muestran que la enfermedad similar a la gripe está alcanzando niveles altos o muy altos en 14 estados (Colorado, Connecticut, Georgia, Idaho, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island y Carolina del Sur), así como en Washington, DC y Puerto Rico.

Si bien la actividad de la gripe sigue siendo baja a moderada en otras partes de los Estados Unidos, los residentes no deben bajar la guardia, dice Dean Winslow, MD , especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina y pediatría en Stanford Health Care en California.

¿Quiénes pueden vacunarse gratis contra la gripe?

En Estados Unidos, la vacuna contra la gripe es gratuita para una gran parte de la población. Esto incluye a personas con seguros públicos, privados y también a quienes no tienen cobertura, gracias a programas estatales y comunitarios. La recomendación oficial es que todas las personas a partir de los 6 meses de edad se vacunen cada año, idealmente antes del pico de circulación viral.

La gripe se está propagando actualmente por todo Estados Unidos y es probable que se acelere a medida que la gente empieza a reunirse para las vacaciones y los niños están en vacaciones escolares. Crédito: New Africa | Shutterstock

Departamentos de salud y clínicas comunitarias

Los departamentos de salud estatales, del condado o de la ciudad son una de las principales opciones para recibir la vacuna gratis. Estos organismos suelen organizar campañas de vacunación abiertas al público, especialmente para personas sin seguro médico o con ingresos bajos.

También existen los Community Health Centers (centros de salud comunitarios), que atienden sin discriminar por estatus migratorio o capacidad de pago. En muchos casos, ofrecen la vacuna contra la gripe sin costo o con tarifas simbólicas.

Una forma práctica de encontrar estos centros es llamar al 2-1-1, la línea de ayuda comunitaria disponible en gran parte del país, o consultar los sitios web de los gobiernos locales.

Farmacias: vacuna gratis con seguro

Las principales cadenas de farmacias del país aplican la vacuna contra la gripe sin copago a quienes tienen seguro médico. Entre las más utilizadas se encuentran CVS Pharmacy, Walgreens, Rite Aid y Walmart.

La vacuna suele ser gratuita para personas con:

Seguro médico privado

Medicaid

Medicare

En algunos estados, las farmacias también participan en campañas especiales que permiten vacunar sin costo a personas sin seguro, según disponibilidad y acuerdos locales.

Herramienta oficial para encontrar vacunación cerca

El gobierno federal pone a disposición la plataforma Vaccines.gov, donde se pueden buscar puntos de vacunación por código postal. El sistema muestra farmacias, clínicas y centros de salud, e indica si aceptan personas sin seguro o programas públicos.

El subclade K del H3N2 tiene siete mutaciones inesperadas que aumentan su capacidad de atravesar las defensas inmunes, incluidas las proporcionadas por la vacunación. Crédito: Shutterstock

Vacunación gratuita para niños y adolescentes

Los menores de 18 años sin seguro médico pueden recibir la vacuna sin costo a través del programa Vaccines for Children (VFC). Este plan cubre a niños que no tienen seguro, tienen Medicaid o están subasegurados, y se aplica en consultorios pediátricos, clínicas comunitarias y centros de salud públicos.

Veteranos: cobertura total contra la gripe

Los veteranos de las Fuerzas Armadas pueden vacunarse gratis en hospitales y clínicas del Departamento de Asuntos de los Veteranos, así como en farmacias asociadas al sistema VA. No es necesario estar inscrito en atención médica del VA para recibir la vacuna contra la gripe.

La importancia de vacunarse ante la nueva cepa de gripe

Durante esta temporada, los especialistas advierten sobre la circulación de nuevas variantes del virus de la influenza, algunas con mayor capacidad de transmisión y síntomas más intensos en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

La vacuna antigripal se actualiza cada año para adaptarse a las cepas que se espera que circulen con mayor fuerza, por lo que la dosis de temporadas anteriores no brinda protección suficiente. Vacunarse reduce significativamente el riesgo de cuadros graves, hospitalizaciones y complicaciones respiratorias, incluso cuando no evita por completo el contagio.

Además, la gripe puede coexistir con otros virus respiratorios, lo que incrementa la presión sobre hospitales y salas de emergencia. En este contexto, la vacunación se convierte en una herramienta clave no solo a nivel individual, sino también colectivo, al disminuir la propagación comunitaria.

Eventos comunitarios y campañas especiales: vacunarse sin seguro médico

Durante la temporada de gripe, organizaciones sin fines de lucro, iglesias, escuelas y municipios organizan eventos de vacunación gratuitos, abiertos al público y, en muchos casos, sin necesidad de cita previa. Estas campañas suelen anunciarse en medios locales y redes sociales oficiales.

Vacuna contra la gripe cerca de mí: flu vaccine near me

En este mapa puedes encontrar dónde vacunarte contra la gripe cerca de tu ubicación:

Qué llevar el día de la vacunación

Para agilizar el proceso, se recomienda llevar:

Identificación (si se tiene)

Tarjeta de seguro médico, en caso de contar con una

Registro de vacunas previas (opcional)

No se exige prueba de ciudadanía ni estatus migratorio para recibir la vacuna en campañas públicas o comunitarias.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe del subclade K y quién corre mayor riesgo?

Los síntomas comunes de la gripe incluyen:

Fiebre (pero no todas las personas con gripe desarrollan fiebre) o sensación de fiebre

Tos

Dolor de garganta

Nariz que moquea o congestionada

Dolores musculares o corporales

Dolores de cabeza

Fatiga

Vómitos o diarrea (más común en niños)

Las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la gripe son los adultos de 65 años o más, los niños menores de 2 años y las personas con sistemas inmunológicos debilitados, enfermedades crónicas, como asma , diabetes y enfermedades cardíacas y pulmonares.

En las farmacias puedes acceder a la vacuna contra la gripe, pero averigua costos o busca campañas. Crédito: Numstocker | Shutterstock

La importancia de la vacunación

Vacunarse gratis contra la gripe en Estados Unidos es posible y accesible. Frente a la circulación de nuevas cepas y al impacto que la influenza puede tener en la salud pública, recibir la vacuna a tiempo es una decisión clave para protegerse y proteger a los demás. La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para atravesar la temporada de gripe con mayor seguridad.

